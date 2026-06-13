Aree gioco e cimitero di Carcare, il sindaco alla minoranza: “Nessuna incuria”

Carcare. “L’Amministrazione Comunale di Carcare interviene con fermezza per fare chiarezza sulla gestione del verde pubblico, delle aree gioco e del decoro del cimitero cittadino, stroncando le polemiche sollevate di recente e ribadendo la centralità di una pianificazione rigorosa rispetto alla logica dei “like” o delle segnalazioni estemporanee”.

Dopo le critiche mosse dal gruppo di minoranza “insieme per Carcare”, il sindaco risponde: “Le aree giochi periferiche non sono affatto abbandonate, ma inserite in un ampio e dettagliato piano di restyling che coinvolgerà a breve l’intero territorio comunale. Un esempio concreto di questa visione è la nuova area giochi che verrà realizzata in via Barrili, presso i giardini “Emilio Palazzi”, che sarà attrezzata con strutture ludiche di ultima generazione, sicure e inclusive”.

“Per quanto riguarda la cura del cimitero e delle aree verdi – prosegue – l’Amministrazione sottolinea che l’unica via perseguibile è quella della programmazione ordinaria. A questo proposito, accogliamo con stupore le critiche e i “suggerimenti” arrivati dal consigliere di minoranza Alessandro Ferraro. Fa specie che chi ha alle spalle ben 15 anni di esperienza come Assessore, oltre a una candidatura a sindaco per il Comune di Carcare, proponga oggi l’uso di “operazioni mirate con diserbanti”. Ricordiamo a Ferraro che la legge vieta categoricamente l’uso indiscriminato di diserbanti chimici nei luoghi pubblici. Prima di dispensare consigli su come amministrare, sarebbe opportuno informarsi sullo stato delle normative vigenti, che questa Amministrazione rispetta e continuerà a rispettare per la tutela della salute della cittadinanza e dell’ambiente”.

“I servizi di manutenzione del verde pubblico seguono un programma mensile dettagliato, pianificato scientificamente dall’ufficio tecnico. I lavori vengono quindi eseguiti regolarmente in base a una fitta tabella di marcia e non come reazione emotiva a foto postate sui social o network o a provocazioni lanciate sulla stampa. Vogliamo rassicurare i cittadini una volta per tutte: la memoria dei nostri defunti e il decoro del cimitero comunale sono e restano una priorità assoluta per questa amministrazione. L’attenzione è massima, così come l’impegno quotidiano nel seguire i programmi stabiliti per il bene, la sicurezza e la dignità di tutta la comunità di Carcare”, conclude Mirri.