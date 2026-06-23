Area di crisi complessa, firmato l’accordo quadro per la concessione della mobilità in deroga per altri 12 mesi

Savona. Questa mattina, presso la sede di Regione Liguria, Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto l’Accordo Quadro per la concessione della proroga della mobilità in deroga per ulteriori 12 mesi, resa possibile grazie alle risorse destinate all’Area di Crisi Industriale Complessa del Savonese.

Come evidenziato dai sindacati, si tratta di “uno strumento di fondamentale importanza che, dal 2017 ad oggi, ha consentito di accompagnare verso il pensionamento decine di lavoratrici e lavoratori rimasti esclusi dai cicli produttivi e in condizioni di particolare difficoltà occupazionale. La sottoscrizione dell’accordo garantisce continuità ad una misura che negli anni ha rappresentato una risposta concreta per la tutela del reddito e della dignità delle persone coinvolte, offrendo un sostegno essenziale nella fase di transizione verso il raggiungimento dei requisiti pensionistici”.

Cgil, Cisl e Uil di Savona esprimono “soddisfazione per il risultato raggiunto, confermando al contempo l’importanza di mantenere alta l’attenzione sul futuro dell’Area di Crisi Industriale Complessa del Savonese e sulla necessità di prorogare e rafforzare gli strumenti di sostegno pubblico a favore dell’industria del territorio. Cgil, Cisl e Uil di Savona, organizzazioni che hanno fortemente contribuito al riconoscimento dello status di Area di Crisi Industriale Complessa attraverso le grandi mobilitazioni del comparto industriale savonese del 2015 e del 2016, ribadiscono la necessità che le imprese che beneficino delle risorse pubbliche messe a disposizione attraverso gli interventi di Invitalia e del Ministero debbano assumersi precise responsabilità nei confronti del territorio”.

Per tale motivo ritengono “indispensabile che i finanziamenti pubblici siano accompagnati da accordi territoriali, da intese con le aziende coinvolte e da un confronto preventivo con le organizzazioni sindacali, finalizzato a garantire occupazione stabile e di qualità, investimenti produttivi, sicurezza sul lavoro, tutela ambientale e ricadute positive per le comunità locali. Le risorse pubbliche devono essere vincolate a obiettivi chiari, misurabili e verificabili, nell’interesse delle lavoratrici, dei lavoratori e dell’intero territorio savonese”.

“Ora, in vista della scadenza prevista a fine anno, la priorità deve essere quella di costruire rapidamente le intese e le interlocuzioni necessarie al fine di evitare interruzioni negli strumenti di sostegno e nelle politiche di sviluppo”. Per Cgil, Cisl e Uil di Savona l’obiettivo deve essere quello di “difendere e generare nuova occupazione di qualità attraverso la tutela, il consolidamento e lo sviluppo dell’apparato industriale savonese”.

Queste posizioni sono state ribadite anche nel corso dell’audizione del 26 maggio scorso presso la 9^ Commissione del Senato, durante la quale Cgil, Cisl e Uil Savona hanno presentato una memoria scritta contenente le proprie valutazioni e proposte sul futuro dell’Area di Crisi Industriale Complessa del Savonese. Nel corso dell’audizione sono stati evidenziati i risultati positivi ottenuti grazie allo status di area di crisi in termini di salvaguardia occupazionale, recupero e rilancio di realtà produttive, attrazione di nuovi investimenti e creazione di posti di lavoro. Allo stesso tempo sono state segnalate le principali criticità riscontrate nella gestione degli strumenti disponibili, tra cui “la complessità delle procedure per l’accesso ai finanziamenti nazionali, la lunghezza degli iter autorizzativi e la carenza di momenti periodici di aggiornamento e confronto tra le parti”.

“L’occasione è stata inoltre utile per sottolineare la necessità di aggiornare e attualizzare i contenuti dell’Accordo di Programma del 2023, individuare modalità più snelle ed efficaci per l’utilizzo delle risorse residue, orientando gli interventi non solo alla gestione delle crisi ma anche alla loro prevenzione. È stata inoltre ribadita la necessità di sostenere comparti e filiere strategiche e fortemente radicate sul territorio, oggi in difficoltà, come quelle dell’automotive e del vetro; di rendere più operativa la cabina di regia attraverso un monitoraggio periodico degli interventi; di prorogare anche per il 2026 gli strumenti di sostegno al reddito; e di rafforzare le politiche attive del lavoro attraverso percorsi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale per lavoratrici e lavoratori”.