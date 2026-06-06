Anp e Cia unite dicono “no al trasferimento del 118”

Savona. Il comitato esecutivo ANP (Associazione Nazionale Pensionati) della provincia savonese si è riunito congiuntamente agli organi della CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) di Savona per affrontare quanto già deliberato sul trasferimento della centrale operativa del 118 in un’unica sede su Genova e manifesta la propria contrarietà a tale operazione.

“Si condividono le perplessità già esposte in merito da tutte le pubbliche assistenze della provincia”, affermano il presidente CIA provincia di Savona Sandro Livio Gagliolo e il presidente provinciale ANP Savona Gianna Benedetti.

“Il nostro territorio, infatti, è già stato fortemente penalizzato dalla chiusura/declassamento degli ospedali di Albenga e Cairo M., dalla mancata riapertura del Punto nascite di Pietra Ligure e dalla dislocazione (e relativo funzionamento) delle Case di comunità che non tiene conto delle esigenze dell’entroterra”.

“Pertanto CIA e ANP, al fine di tutelare maggiormente la popolazione anziana, quella soggetta a particolari fragilità e quella residente in aree interne generalmente sprovviste di servizi, si oppongono al trasferimento della centrale del 118 e si rende disponibile a supportare le pubbliche assistenze e le associazioni di volontariato del territorio in iniziative contro tale operazione e per mantenere il servizio presente sul territorio savonese” concludono.