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"non s'ha da fare"

Anp e Cia unite dicono “no al trasferimento del 118”

“Si condividono le perplessità già esposte in merito da tutte le pubbliche assistenze della provincia”

Generico giugno 2026

Savona. Il comitato esecutivo ANP (Associazione Nazionale Pensionati) della provincia savonese si è riunito congiuntamente agli organi della CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) di Savona per affrontare quanto già deliberato sul trasferimento della centrale operativa del 118 in un’unica sede su Genova e manifesta la propria contrarietà a tale operazione.

“Si condividono le perplessità già esposte in merito da tutte le pubbliche assistenze della provincia”, affermano il presidente CIA provincia di Savona Sandro Livio Gagliolo e il presidente provinciale ANP Savona Gianna Benedetti.

“Il nostro territorio, infatti, è già stato fortemente penalizzato dalla chiusura/declassamento degli ospedali di Albenga e Cairo M., dalla mancata riapertura del Punto nascite di Pietra Ligure e dalla dislocazione (e relativo funzionamento) delle Case di comunità che non tiene conto delle esigenze dell’entroterra”.

“Pertanto CIA e ANP, al fine di tutelare maggiormente la popolazione anziana, quella soggetta a particolari fragilità e quella residente in aree interne generalmente sprovviste di servizi, si oppongono al trasferimento della centrale del 118 e si rende disponibile a supportare le pubbliche assistenze e le associazioni di volontariato del territorio in iniziative contro tale operazione e per mantenere il servizio presente sul territorio savonese” concludono.

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