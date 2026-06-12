Andora si accende con la musica, 14 talenti si sfidano al Parco delle Farfalle per la semifinale del “Festival degli Interpreti”

Andora. Una serata magica all’insegna delle sette note, dove il talento e la passione saranno i veri protagonisti sotto le stelle. Domenica sera (14 giugno) con inizio alle 21, la suggestiva cornice del “Parco delle Farfalle” di Andora ospiterà un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica leggera: la semifinale nazionale del celebre “Festival degli Interpreti”, prestigioso concorso canoro nazionale firmato Vocinuove.it di Colle Val d’Elsa.

Saranno quattordici gli artisti a salire sul palcoscenico della cittadina del ponente ligure, pronti a darsi battaglia a colpi di melodie e acuti per strappare il tanto desiderato pass per la finalissima. I concorrenti, selezionati dopo un lungo percorso, sono stati suddivisi dagli organizzatori in tre distinte categorie: “Giovani”, “Top” e “Over”, a testimonianza di come la musica sia un linguaggio universale capace di unire diverse generazioni, dai giovanissimi fino ai cantanti più senior.

I semifinalisti di questa edizione arrivano principalmente da due regioni limitrofe, il Piemonte e la Liguria, e rappresentano in particolare i territori e le scuole di canto delle province di Alessandria, Savona e Imperia. Per tutti loro la posta in palio è altissima: il vincitore della serata andrà infatti a disputare l’atto conclusivo del concorso, in programma il prossimo 18 del mese nel cuore della Toscana, nella storica località di Colle Val d’Elsa.

A valutare le performance dei quattordici sfidanti ci sarà una giuria di altissimo livello, composta da esperti del settore, che esaminerà non solo le doti vocali ma anche la presenza scenica. L’evento, che sta già richiamando il pubblico delle grandi occasioni, attirerà ad Andora anche le telecamere e i microfoni di diverse emittenti televisive e radiofoniche, sia nazionali che locali, pronte a dare visibilità ai futuri astri nascenti della musica italiana.

Dietro la macchina organizzativa c’è la firma del direttore artistico Fabrizio Baldini, che ha espresso grande soddisfazione per il livello dei partecipanti: “Sarà una serata estiva dalle grandi emozioni. I ragazzi partecipano da anni con entusiasmo a caccia di notorietà, ma il vero spirito del nostro concorso resta l’amicizia e l’amore per la musica”.

Questi cantanti in gara e le categorie

CAT. GIOVANI

1. Cantilli Giada

2. Ferrari Greta

3. La Greca Martina

CAT. TOP

1. Genna Martina

2. Noli Rachele

3. Peragine Federico

4. Zunino Andrea

5. Julia Pogan

CAT. OVER

1. Carvalho Savona Yara

2. Creanza Alberto

3. Massone Bruno

4. Rosso Nadia

5. Valdettaro Cinzia

6. Veraldo Giusy