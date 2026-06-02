Andora, l’ex dirigente del Comune Antonella Soldi tra i nominati Cavalieri della Repubblica

Andora. C’è anche l’andorese Antonella Soldi fra coloro che oggi, 2 giugno, hanno ricevuto il diploma di Cavaliere dell’ordine “al merito della Repubblica italiana” onorificenza conferita dal presidente della Repubblica, e consegnata dal Vice Prefetto Vicaria reggente Alessandra Lazzari.

Dottoressa Antonella Soldi, alassina d’origine e residente da qualche anno ad Andora, è stata Dirigente dell’AREA II del Comune di Andora

Laureata in Giurisprudenza, è stata assunta nel 1987 ed è andata in pensione il 30 novembre 2025, dopo aver guidato, anche contestualmente, i settori amministrativi più importanti del comune di Andora oltre esserne Vicesegretario comunale.

Dal 2009 è diventata anche Dirigente dell’Area II del Comune che comprende i settori Finanziario, CED, Tributi, Protocollo, Turismo, Sport e Cultura, Commercio, Politiche sociali, Biblioteca, Demografici e Segreteria. Si è occupata delle società partecipate del comune di Andora, ha completato e curato anche l’informatizzazione dell’Ente e tutti i servizi on line al cittadino.

A proporla all’onorificenza è stata il Sindaco di Andora Mauro Demichelis che l’ha accompagnata al conferimento a Savona.

“Con grande gioia oggi ho presenziato alla consegna dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana alla dottoressa Antonella Soldi, prestigioso riconoscimento conferito dal Presidente della Repubblica a una professionista che ha dedicato la propria vita al servizio delle istituzioni e della comunità – ha dichiarato il primo cittadino di Andora – Un riconoscimento meritato che ho proposto con grande convinzione e che premia una carriera esemplare e l’impegno profuso a favore della collettività. Antonella Soldi si è distinta per competenza, rigore, senso delle istituzioni e straordinarie capacità organizzative. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di grande responsabilità alla guida dei principali settori amministrativi del comune. Quale Dirigente dell’Area II, ha coordinato numerosi settori strategici dell’ente e contribuito in modo determinante all’innovazione organizzativa, normativa e all’informatizzazione dei servizi comunali”.

“In pensione dal 30 novembre 2025, lascia un’eredità professionale e umana di grande valore, costruita con etica, spirito di servizio, umanità e attenzione costante al bene pubblico e ai cittadini. È stata sempre un punto di riferimento per tutti e le sono grato per l’importante ruolo svolto nel corso nei miei mandati, affrontando con personalità e competenza sfide e innovazioni impegnative”, ha concluso il sindaco Mauro Demichelis.