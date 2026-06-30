Andora, in Comune la consegna delle Bandiere Blu agli stabilimenti balneari

Andora. Il sindaco Mauro Demichelis e l’assessore Alexandra Allegri hanno ricevuto a Palazzo comunale i rappresentanti degli stabilimenti balneari per consegnare loro le Bandiere Blu e la relativa cartellonistica che dovrà essere apposta in ogni stabilimento a partire dal 1° luglio.

Il sindaco Demichelis e l’assessore Allegri hanno ribadito la loro soddisfazione per l’ottenimento del prestigioso riconoscimento internazionale per le spiagge andoresi e illustrato ai rappresentanti dei balneari le procedure che hanno portato a tale risultato e gli adempimenti che dovranno essere attuati anche in seguito, per mantenere il riconoscimento della Fee.

Per il Direttivo dei Bagni marini sono intervenuti il presidente Massimo Galleano, Mario Degola, Patrizia Grazzani, Marco Prioglio, Luciano Trevia, e Davide Filippone. Presente anche il presidente dell’Ama Fabrizio De Nicola, che ha ritirato il vessillo per la spiaggia libera attrezzata.

L’incontro si è concluso con la consegna dei vessilli che sventoleranno per tutta la stagione estiva sui pennoni degli stabilimenti balneari andoresi.