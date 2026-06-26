Andora, festa a Tagliaferro: l’amministrazione comunale ha salutato i ragazzi che hanno terminato le scuole medie

Andora. E’ stato il lancio del tocco, il momento finale della festa svoltasi ieri pomeriggio nell’arena di Palazzo Tagliaferro e dedicata agli Allievi delle Scuole dell’Istituto Comprensivo Andora – Laigueglia; si è tenuta, infatti, la consegna delle pergamene del Comune di Andora ai Ragazzi che hanno finito la Terza Media, delle Attestazioni Stem ed Eco-Schools e la premiazione per i Corsi Trinity di Lingua Inglese.

A salutare i ragazzi molte Autorità, tra le quali il Presidente del Consiglio Flavio Marchiano e il Vice Sindaco Daniele Martino del Comune di Andora, l’Assessore Giampaolo Giudice e il Consigliere Lucia Facchineri del Comune di Laigueglia, il Vice Sindaco Alessandra Barberis del Comune di Stellanello.

“Congratulazioni agli Studenti che hanno raggiunto questo importante traguardo – ha dichiarato il vicesindaco con delega all’Istruzione Daniele Martino – Da oggi entrano un po’ di più nel mondo dei grandi e concludono un ciclo di studi fondamentale per la loro crescita didattica, ma soprattutto personale. A nome del sindaco Mauro Demichelis e di tutta l’amministrazione, ringrazio il Dirigente Scolastico Beatrice Pramaggiore, i Referenti di Plesso Cristina Zunino e Giusi Mazzola, tutti i Docenti, gli Educatori e il Personale Ata per la disponibilità e la competenza che dimostrano costantemente; tutti insieme hanno guidato i Ragazzi con impegno e passione nei loro momenti di crescita e di studio.”

Durante la cerimonia, sono stati premiati anche gli Allievi che hanno ottenuto le Certificazioni Trinity, coordinati dai Docenti Cristina Alizeri e Ilaria Nicodemo; hanno acquisito il prestigioso titolo Alessia Japa, Anwar Lamlih, Beatrice Neglia, Fabiana Tamagnini, Francesco Parisi, Ginevra Ronca, Kelly Zhu, Michele Vestita, Nicole Viale e Sophie Curletti.

Inoltre, si è anche tenuta la consegna delle Attestazioni Stem ed Eco-Schools, sotto la supervisione del Docente Fabrizio Griggio. Hanno ottenuto i riconoscimenti Amanda Monaco, Andrea Guardone, Beatrice Neglia, Camilla Caruso, Francesco Giordano, Francesco Parisi, Ginevra Ronca, Ilir Meminaj, Jacopo Origlia, Lidia Lotta, Luigi Pitaro, Manuel Belli, Mohamed Wael, Nicolò Risso, Oscar Pacchierotti, Rachele Marro, Sara Dionisi, Sophie Curletti e Virginia Pace.

Al termine delle premiazioni, lancio del tocco e festa nei giardini organizzata grazie alla consueta disponibilità del Comitato Genitori, presieduto da Manuela Brizi e composto da Cinzia Ballesio, Diana Bosneanu, Geta Mocanu e Marinela Zymi, che ha realizzato un momento di ristoro collettivo e di gioiosi scatti-ricordo per tutti i presenti.