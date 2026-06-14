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Ancora vandalizzata la colonnina del defibrillatore donato dai Balneari alla Croce Rossa di Varazze

“Grande amarezza”. Danneggiata una settimana fa, questa notte di nuovo presa di mira

danneggiamento defibrillatore varazze

Varazze. Un defibrillatore donato poco più di un mese fa dall’Associazione Bagni Marini. Un gesto di valore, pensato per la comunità e per la Croce Rossa che come sempre, con sacrificio e impegno, sta portando avanti un grande progetto pensando agli altri e dotando la città di questi dispositivi, in modo che ci siano in caso di necessità.

E la colonnina che custodisce il defibrillatore è stata nuovamente danneggiata. Nuovamente, perché una settimana fa già l’avevano trovata divelta. Questa mattina, stessa scena vicino al Monumenti ai Caduti del Mare. È successo nelle scorse ore, di notte. I defibrillatori rispondono al progetto della Croce, con il supporto del Comune, “Varazze SiCura”.

Mesi di incontri, di formazione, di lavoro, di mappatura della città dove installare i presidi che salvano vite.

C’è grande amarezza alla Croce varazzina: “Sono davvero triste per questa seconda vandalizzazione che riguarda un dispositivo salvavita. – dichiara il presidente, Claudio Ferrando a Ivg – Non ho veramente parole per questo gesto che si è ripetuto nel giro di pochi giorni. Un defibrillatore donato alla comunità dai Balneari e installato dalla Croce con sommi sacrifici. Un gesto del genere mi lascia veramente intristito. Significa non avere amore per il prossimo e per le associazioni”.

Dell’accaduto sono state subito informate le forze dell’ordine.

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