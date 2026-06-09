Amatori Nuoto Savona protagonista alle Finali Nazionali Csi

Si sono concluse domenica 7 giugno presso la Piscina Olimpica di Lignano Sabbiadoro, in Friuli, le Finali Nazionali CSI di Nuoto.

Gli atleti dell’Amatori Nuoto Savona, allenati da Massimo Grenno che hanno staccato il pass per questo importantissimo evento sono stati: Brondo Enrico, Novello Elisabetta, Peirano Francesco, Perju Amalia e Pesce Giacomo.

I ragazzi si sono confrontati con atleti CSI di altissimo livello, i più forti al livello nazionale.

Le atlete Novello Elisabetta e Perju Amalia hanno fornito ottime prestazioni, sfiorando per poco l’ingresso nelle finali nelle discipline nelle quali si sono misurate, dimostrando tanto impegno e determinazione, così come l’atleta Brondo Enrico che si è misurato in gare di particolare difficoltà tecnica e fisica.

L’atleta Pesce Giacomo ha raggiunto le finali nelle 3 specialità in cui si è cimentato, conseguendo la medaglia di bronzo sia nei 50m che nei 100m stile libero. Inoltre nei 200m stile libero ha portato a casa la medaglia d’oro unitamente al titolo di campione nazionale della sua categoria.

Anche l’atleta Peirano Francesco, che non ha potuto sfortunatamente partecipare alle competizioni per un infortunio occorsogli pochi giorni prima della partenza, si è distinto per avere voluto essere presente alla manifestazione per fornire incessantemente il proprio sostegno e incoraggiamento ai suoi compagni e compagne di squadra impegnati nelle gare.

Gli atleti e le loro famiglie hanno manifestato il loro ringraziamento all’allenatore Massimo Grenno per il costante impegno e qualità profusi nella conduzione tecnica e umana della squadra e alla società Amatori Nuoto Savona per la possibilità che ha dato loro di gareggiare in una competizione nazionale così prestigiosa.