Alpini in festa per il 60^ anniversario del “Gruppo delle Albissole”

Albisole. “Un gruppo sempre presente, coeso, che si dà molto da fare. Questo è un anniversario importante, anche per ricordare chi non c’è più e che ha dato vita a questa associazione, e per festeggiare chi lo porta avanti con grande orgoglio. Festa, cori, inaugurazioni e un’importante donazione”. Le parole di un alpino emozionato e felice per le sue Penne Nere: parla a IVG il presidente dell’Ana di Savona, Emilio Patrone, mentre in largo Milite Ignoto arrivano loro, i protagonisti, gli Alpini.

Una tre giorni di gioiosa invasione. Da oggi e fino a domenica 14 giugno, infatti, le Albisole ospiteranno gli Alpini per celebrare il 60esimo anniversario della fondazione del gruppo di Superiore e Marina, il “Gruppo delle Albissole”.

Tre giorni intensi. L’ Alzabandiera, questa mattina e la deposizione di una corona. Stasera alle 21, il concerto del coro alpino della sezione Ana di Savona in piazza della Concordia ad Albissola Marina. Domani, sabato 13, alle ore 16.30 l’inaugurazione del defibrillatore nell’atrio della stazione donato dagli Alpini alla popolazione. Alle 21, il concerto di canti popolari con le “Voci del Piemonte” nella sede di corso Mazzini.

Emilio Patrone

Domenica alle 8, ammassamento in sede. Alzabandiera. Onore ai caduti: alle 9.15 inizio della sfilata. Alle 10, del messa nella chiesa Stella Maris, Alle 11.30 inaugurazione della piazzetta intitolata all’ex capogruppo, Franco Scaglia. Saluto del capogruppo, allocuzione delle autorità presenti e rinfresco per tutti. Alle 17 il termine delle celebrazioni con l’ammainabandiera.