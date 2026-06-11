“Questa mattina lo stadio comunale “Giacomo Devincenzi” a Pietra Ligure è stato il cuore pulsante di una straordinaria giornata di sport, memoria e solidarietà con l’iniziativa “Tutti in campo per Mirko! Ed è già poesia!”. Una festa illuminata da un sole splendente per ricordare il nostro Mirko Oddonetto .

Così il sindaco di Pietra Ligure, Luigi De Vincenzi, ha commentato l’iniziativa benefica con un quadrangolare di calcio che ha visto scendere in campo gli studenti dell’I.S.S. “Giovanni Falcone” di Loano, gli amici e i compagni di scuola di Mirko, insieme a una rappresentanza delle Forze dell’Ordine e del Pronto Intervento. Oltre 800 ragazzi hanno riempito e colorato le tribune con un entusiasmo travolgente. Moltissime le autorità civili, militari e religiose che hanno voluto essere presenti, dalle più alte cariche regionali, provinciali e locali dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Stradale e del Consiglio Regionale, ai Parroci, ai Sindaci del comprensorio, ai dirigenti dell’Istituto Falcone e dell’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure, alla Polizia Locale, alle tante associazioni del territorio.

“E’ stata testimonianza del commovente abbraccio in cui una intera e vasta comunità ha voluto stringere mamma Venere e papà Daniele. Grazie a tutti voi. Una massiccia, unita e rispettosa presenza che davvero dice più di mille parole – continua il sindaco – Grazie a tutte le formazioni che sono scese in campo, agli 800 e più studenti del Falcone che hanno gremito le tribune del Devincenzi e ai loro insegnanti, all’A.s.d. Pietra Calcio, a Pietra Soccorso, allo speaker e ai DJ, alla quaterna arbitrale e all’Associazione Arbitri Italiani di Albenga e alla mia amministrazione che si è avvicendata, praticamente al completo, durante tutta la mattinata”.

“E un grazie, in particolare, all’ Assessore Vignone. E grazie a Venere e a Daniele: a loro non posso che dire davvero grazie! Una festa, quella di oggi, che parla al futuro dei nostri ragazzi: l’intero ricavato della raccolta fondi fatta stamattina sarà destinato a importanti progetti di supporto e ascolto rivolti ai giovani sulle fragilità adolescenziali, oltre a sostenere la pubblicazione del libro di poesie “Gocce di mare in versi” che l’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure ha voluto dedicare a Mirko. Trasformare il momento della memoria in un’azione concreta per il futuro dei nostri ragazzi: questo è il seme prezioso che abbiamo piantato oggi insieme. Grazie di cuore a tutti”, conclude De Vincenzi.

“Una bella giornata per stringersi attorno alla famiglia di Mirko” è stato il commento dall’I.S.S. “Giovanni Falcone” di Loano.