Allenatore Vado: c’è anche il “nemico” Matteo Pastorino tra i nomi

Vado Ligure. Molta della concentrazione generale dell’ambiente Vado è per la finalissima di sabato a Teramo contro la Scafatese, dove i rossoblù si giocheranno la possibilità di essere anche campioni d’Italia in una stagione stellare. Una parte di essa, tuttavia, si riversa nella questione allenatore, il primo punto della programmazione per la prossima stagione sportiva in Serie C (l’iscrizione ora sembra sempre più ad un passo). La decisione finale del club rossoblù è attesa per fine campionato e tra i profili sondati emerge una novità.

Insieme ai nomi noti come Didu, Banchini Masitto, il rumor su Marchionni, il Vado ha sondato anche Matteo Pastorino (ufficiale la separazione con il Ligorna). Con il suo Ligorna, il tecnico genovese è stato l’antagonista numero uno dei vadesi nella scorsa stagione nell’avvincente corsa alla vittoria del campionato, che si è decisa solo nell’ultima parte dell’anno. Tra le parti c’è stato un contatto.

Inoltre, la società vadese ha fatto un tentativo con Felice Tufano per un ruolo rilevante all’interno della Primavera e delle giovanili. Allo stato attuale, sembrebbe essere stato un nulla di fatto.