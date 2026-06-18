Alla fine è la Carcarese a sedurre Damonte: l’esterno ex Savona è biancorosso

Buone nuove in casa ASD Carcarese che ufficializza l’ingaggio dell’esterno Alessandro Damonte (1999).

Cresciuto nelle giovanili del Savona fino alla Berretti, gioca in Promozione ed Eccellenza con il Celle, il Varazze e nella squadra nata dopo la fusione delle due società, con cui vince i playoff di Promozione. Nel suo palmares anche la vittoria del campionato di Prima Categoria 2024-2025 con la maglia del Savona, dove ha giocato anche la scorsa stagione.

“Ho sempre reputato Carcare un ambiente stimolante” svela Damonte e continua: “Credo che quest’anno il campionato di Eccellenza sia di alto livello e la Carcarese mi sembra la società giusta per poter fare bene”.

“Quando abbiamo appreso che Damonte avrebbe lasciato il Savona, ci siamo mossi immediatamente per cercare di portarlo alla Carcarese – racconta il vicepresidente e direttore sportivo Edoardo Gandolfo – Lo abbiamo affrontato più volte negli ultimi anni e ne conosciamo bene il valore: riteniamo che, nel suo ruolo, sia uno dei migliori esterni mancini del comprensorio. Inoltre conosce già mister Valmati, che apprezza molto le sue qualità tecniche e umane. Siamo convinti che saprà integrarsi rapidamente nel gruppo, anche perché ritroverà diversi ragazzi che già conosce. Da parte nostra c’è grande soddisfazione per il suo arrivo e l’augurio è che, insieme, si possa disputare una stagione ricca di soddisfazioni”.

La Carcarese ringrazia il Savona per aver acconsentito all’ufficializzazione della notizia prima del 1° luglio.