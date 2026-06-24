Albissola va “In scena” con la Notte Bianca: un grande palcoscenico a cielo aperto

Albissola Marina. Arriva la Notte Bianca e la città è pronta ad accoglierla. Albissola “In scena” si trasformerà dalle 18, in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Tra vicoli, piazze, luci sospese, la Notte Bianca torna quest’anno e sarà più sorprendente che mai. Un percorso vivo, fatto di incontri e atmosfere. Artisti di strada.

Spettacoli itineranti, performance inattese, una dama sui trampoli con abito scintillante, mimi, giocolieri e i famosi ceramisti locali: ogni angolo prenderà magicamente vita. Poi la musica dal vivo in più punti nel cuore del centro storico, tra cui il live acustico di Daniele Ferro, Davide Crisafulli e Antonio Molinari. Lo

Street Food con i sapori del ristoratori locali.

La piazza del Comune si trasformerà in uno spazio per i più piccoli con truccabimbi e un animatore che creerà figure con i palloncini.

Una notte piena di energia, luce e spettacolo, a partire dalle 18. Paola Gavarone