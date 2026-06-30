  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Pericolo

Albissola, quattro giovani escono in mare di notte con un pattino: attimi di panico, salvati dalla Capitaneria di Porto

Grazie alla condivisione della loro posizione, la Guardia Costiera è riuscita a localizzarli rapidamente, intervenendo con la motovedetta Sar cp 863

Capitaneria Porto Guardia Costiera Savona
Foto d'archivio

Savona/Albissola Marina. Intervento della capitaneria di Porto di Savona nella notte tra il 29 e il 30 giugno nelle acque antistanti la costa di Albissola, dove quattro giovani sono stati soccorsi dopo essersi allontanati dalla riva a bordo di un pattino.

L’allarme è scattato intorno a mezzanotte. Complice il buio e le correnti, i ragazzi non sono più riusciti a rientrare verso la costa perdendo l’orientamento. Presi dal panico, hanno chiesto aiuto ai soccorsi. Grazie alla condivisione della loro posizione, la capitaneria è riuscita a localizzarli rapidamente, intervenendo con la motovedetta Sar cp 863.

I quattro giovani sono stati recuperati e riportati a terra in sicurezza. Nessuno è rimasto ferito e tutti erano in buone condizioni di salute.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti l’episodio sembrerebbe riconducibile a una bravata, favorita probabilmente da una sottovalutazione dei rischi legati all’allontanamento dalla costa nelle ore notturne.

Sulla vicenda sono comunque in corso gli accertamenti da parte della guardia costiera.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.