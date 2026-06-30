Albissola, quattro giovani escono in mare di notte con un pattino: attimi di panico, salvati dalla Capitaneria di Porto

Savona/Albissola Marina. Intervento della capitaneria di Porto di Savona nella notte tra il 29 e il 30 giugno nelle acque antistanti la costa di Albissola, dove quattro giovani sono stati soccorsi dopo essersi allontanati dalla riva a bordo di un pattino.

L’allarme è scattato intorno a mezzanotte. Complice il buio e le correnti, i ragazzi non sono più riusciti a rientrare verso la costa perdendo l’orientamento. Presi dal panico, hanno chiesto aiuto ai soccorsi. Grazie alla condivisione della loro posizione, la capitaneria è riuscita a localizzarli rapidamente, intervenendo con la motovedetta Sar cp 863.

I quattro giovani sono stati recuperati e riportati a terra in sicurezza. Nessuno è rimasto ferito e tutti erano in buone condizioni di salute.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti l’episodio sembrerebbe riconducibile a una bravata, favorita probabilmente da una sottovalutazione dei rischi legati all’allontanamento dalla costa nelle ore notturne.

Sulla vicenda sono comunque in corso gli accertamenti da parte della guardia costiera.