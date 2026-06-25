Albisola, il fine settimana casello A10 off limits ai tir per non congestionare il traffico cittadino

Albisola Superiore. Niente mezzi pesanti a congestionare il traffico del fine settimana in città. Anche quest’anno, il sindaco Maurizio Garbarini ha firmato un’ordinanza che impone, “a partire da domani 26 giugno e fino al 12 settembre, il venerdì e il sabato dalle 16 alle 22, il divieto ai mezzi pesanti con massa complessiva massima autorizzata superiore alle 7,5 tonnellate, di entrata e uscita dal casello autostradale”. La domenica, lo stop dei mezzi pesanti dipende dalla decisione del Ministero dei Trasporti.

“Sono esclusi dal divieto di transito – spiega il primo cittadino – i mezzi militari, di soccorso e sicurezza e di protezione civile, di linea urbana ed extraurbana di trasporto pubblico e con destinazione finale o partenza delle merci o delle persone trasportate nei comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina e Stella e località servite dalla Sp 334 del Sassello”. Anche quest’anno torna dunque l’ordinanza.

“Gli autotreni o autoarticolati oltre a non poter uscire in queste giornate e fasce orarie dall’arteria autostradale, vedranno vietata la circolazione in entrambi i sensi di marcia in corso Mazzini nel tratto compreso fra l’uscita del casello autostradale e l’intersezione con corso Ferrari, nel tratto compreso fra la rotatoria situata all’intersezione tra via Morando e corso Poggi fino al ponte sul torrente Sansobbia, al confine con il Comune di Albissola Marina, e infine in via Turati, ad esclusione della rotatoria di largo Gavotti la cui percorrenza è necessaria per il reindirizzo dei mezzi pesanti eventualmente usciti dall’autostrada.

“I divieti – sottolinea Garbarini – saranno evidenziati con apposita segnaletica e saranno istituiti presidi delle forze dell’ordine all’uscita del casello, in via Turati, corso Mazzini e nella rotatoria di località Vigo per i mezzi pesanti che provengono da Celle, per vigilare sul rispetto dell’ordinanza. Un provvedimento frutto di una concertazione con la Prefettura di Savona, il Sistema di Autorità Portuale e i sindaci di Albissola Marina e Savona”.