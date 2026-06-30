Albisola, deceduto mentre era alla guida dell’auto: fatale un malore

Albisola Superiore. Ha accusato i primi sintomi, così si è accostato sulla strada, poi il fatale malore e il decesso. A perdere la vita un uomo di 72 anni, che stava guidando la sua auto lungo via Lino Saettone, nella frazione di Luceto ad Albisola Superiore.

L’episodio si è verificato intorno alle 13 e 40 di oggi.

Sono stati alcuni automobilisti in transito a lanciare l’allarme, vedendo il conducente accasciato all’interno della vettura. Immediato l’arrivo sul posto dei militi della Croce Verde di Albisola e dell’automedica del 118.

Nonostante l’azione del personale sanitario e i tentativi di rianimazione, per il 72enne non c’è stato nulla da fare. Così i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sull’accaduto sono stati svolti accertamenti e indagini da parte dei carabinieri.