Il calciomercato è nel vivo, soprattutto dalle parti di Albenga dove l’Albingaunia ha già ottenuto profili importanti in vista della stagione 2026/27. Diversi nomi di esperienza, altri giovani ma con già diverse stagioni nel ‘mondo dei grandi’ alle spalle, oltre alla conferma in panchina di un profilo di assoluto livello come quello di Matteo Cocco.

L’allenatore ex Arenzano e Pietra Ligure tra le altre, ha raccontato il primo mese passato in casa bianconera. Durante la diretta Facebook “Parliamo di Sport: tra calciomercato e mondiali” è balzata all’occhio la forte voglia di rivalsa che contraddistinguerà la stagione degli ingauni, il fattore cardine per le operazioni di mercato.

Tantissime riconferme del nocciolo duro della passata stagione e altri nomi come Rimondo, Pampararo, Di Mari, oltre ai nomi di Bolia e Secco molto chiacchierati in queste ultime ore.

Mister, parlando dei Mondiali abbiamo visto come giocatori della caratura di Saibari e Summerville, solamente con una prestazione di livello, abbiano già trovato accordi con i grandi club d’Europa. Nel vostro piccolo, ci sono state scelte arrivate proprio in questa modalità? È bastata una singola prestazione?

“Tutti i giocatori ingaggiati fino ad ora, tranne uno, li conosco personalmente. Abbiamo volutamente cercato profili in base alle loro caratteristiche. È un po’ una scommessa come dici nel tuo caso. Nel nostro piccolo, essendo che non siamo il Bayern Monaco, potrebbe succedere vedendo casualmente una partita o un giocatore ai tornei estivi. Potrebbe essere una sensazione, ma non un qualcosa di replicabile durante l’anno, il Mondiale ha dei punti in comune con questo. C’è stata l’idea di prendere un profilo di questo tipo ma, alla fine, non si è concretizzato, oltre ad un altro che vorremmo ingaggiare che ha qualcosa di diverso dagli altri”.

Abbiamo anche visto che, un giocatore, potrebbe avere già la parola con un club per poi accasarsi altrove, vedi Palestra all’Inter. L’Albingaunia ha incontrato sul cammino un Chelsea a mettere i bastoni tra le ruote?

“Ci sono state delle operazioni che abbiamo imbastito ma non siamo riusciti a terminare, se vuoi fare un mercato di livello ti interfacci con competitors di categorie superiori. Da una parte ci sono piazza e blasone, la credibilità di un allenatore conquistata negli anni, ma anche la categoria e gli aspetti economici. Non tutto quello che avremmo voluto prendere è arrivato. Un giocatore per mezza giornata era nostro, ma l’inserimento all’ultimo di un’altra società fuori dalla nostra portata non ci ha permesso di tesserarlo”.

“A volte i giocatori sono attirati da grosse promesse – continua il mister -. Per fortuna io non ho mai promesso nulla che non mi potessi permettere, per me è già una grande fetta di sincerità. Ho sempre lavorato in società che hanno sempre rispettato la parola data, senza dover attirare con grandi promesse”.

Blasone importante e voglia di riportare l’Albenga dove merita: per la piazza questo è tutto. Personalmente, cosa ti ha portato a sederti su questa panchina?

“Ci sono stati una serie di elementi che mi hanno portato qua: l’interruzione del rapporto con l’Arenzano e un’esigenza mia personale di dover necessariamente stare sul territorio. Non ho potuto valutare le offerte arrivate da fuori. Avevo anche valutato l’opzione di rimanere fermo, ma in questo quadro generale è arrivata l’Albingaunia, la squadra della mia città. È arrivata con la volontà di alzare l’asticella, di diventare competitiva all’interno del campionato per fare qualcosa di importante. In una piazza simile, meno della Serie D sei in debito, ma essendo che i percorsi sono fatti di tappe, dobbiamo costruire un percorso per tornare a quei livelli”.

“Con me ci saranno delle persone che hanno permesso all’Albingaunia di tornare a vivere, persone di cui mi fido ciecamente – prosegue l’allenatore -. Mi hanno permesso di portare con me Conforti e Gagliolo, che hanno lavorato già con me a Pietra e Arenzano. Avere persone attorno di cui mi fido è stata una motivazione. Andremo al campo per fare tutto il possibile per vincere, se poi ci riuscirà qualcun altro gli stringeremo al mano. Sul discorso di vincere? Se lo dici ti butti la zappa sui piedi, se non lo dici ti nascondi dietro a un dito. Se noi però pensiamo che sia semplice, non ci riusciremo mai. Dobbiamo avere la consapevolezza delle difficoltà, ci sono alcune squadre che stanno operando un mercato di livello ma senza ‘ammazza campionato’. Dovremo sbagliare il meno possibile, sta tutto in questo. Oltre alla valbormidesi, reputo che l’Andora stia costruendo una rosa molto forte e con una logica. Sono giocatori di categorie superiori, ma comunque molto forti.

La questione marchio ha influito sulla tua scelta? Dopo l’acquisizione da parte di Calabrese abbiamo sentito le dichiarazioni di Tomatis che, in caso di vittoria, l’avrebbe donato a voi. La tua ufficialità è arrivata prima dell’asta, eri a conoscenza di questo aspetto o la tua scelta è distaccata da questo?

“È una supposizione che potrebbe reggere, è logica, ma non corrisponde alla realtà. Non avrei mai accettato una proposta con questi termini, perchè non avrei avuto il controllo e la certezza che poi si sarebbe avverata. Ho scelto questa società incontrando i volti ora presenti, la struttura reale dell’Albingaunia, ho sempre interloquito con loro. È un pregio, perchè nessuno si è inserito nel mezzo“.

“Ne parliamo, ma non ha influito nel mercato e nelle strategie. Sono due situazioni che si sono avvicendate in parallelo, è una questione di cui si parla ovunque. Non sarà comunque un alibi, ogni scelta è arrivata indipendentemente dalla questione marchio. Seguiamo comunque questa pista con interesse, ma non credo avrà un impatto negativo per la prossima stagione”.

Dopo il percorso con l’Arenzano un’altra grande sfida. Vedo un fattore che accomuna tutte le scelte fatte fino ad ora, dalla panchina ai giocatori: la rivalsa dopo una stagione terminata non nel modo sperato nei rispettivi club.

“È vero, la prima volontà è stata quella di consolidare e rinforzare il nucleo sul quale l’Albingaunia ha svolto l’ottima stagione passata, ma per competere dobbiamo colmare quel gap di 15/18 punti che, numericamente parlando, sono almeno 20 gol da segnare in più. Dobbiamo essere onesti nel capire l’ottimo percorso passato oltre a capire cosa manca per cercare di mettercelo. Per fare questo, scegliendo giocatori di categoria superiore, spesso vai a scegliere quelli che hanno quel veleno dentro di volersi riprendere la categoria dalla porta principale, da protagonisti e con una maglia importante”.

Sul discorso Arenzano: “Abbiamo dato la vita per restituire la squadra nella categoria in cui ci era stata data, possibilmente con un parco di giocatori ringiovanito e di prospettiva. Avremmo voluto salvarci prima, ma non è stato possibile. Abbiamo ottenuto molti punti contro le big, ma abbiamo sempre fatto fatica negli scontri diretti. Ad Albenga la situazione è ribaltata, terzi in campionato a sei punti dall’ottavo posto ma a quindici dal secondo, una linea di demarcazione dalle squadre di alto livello: percorso netto contro i club di bassa classifica e un percorso un po’ più tortuoso con le valbormidesi e le squadre di alto livello”.

Oltre ai grandi colpi, una partenza che fa rumore: Gibertini non sarà con te l’anno prossimo. È stato il giocatore con più minutaggio della scorsa stagione, come mai questa scelta?

“Sono rimasto sorpreso anche io. Avevo delle perplessità ma, parlando con il giocatore, questi dubbi si erano sciolti, mi sarebbe piaciuto averlo in squadra. Poi c’è la parte fatta di accordi, comunicazioni, tempistiche. Spesso basta unire i puntini ed è semplice, altre volte invece diventa difficile, come è successo. È un giocatore forte e un ragazzo per bene, l’avevo anche già avuto a Pietra Ligure, ma a malincuore non sarà con noi. Opzioni per rimpiazzarlo? Abbiamo riconfermato Bianco, Nida, entrerà anche un esterno. Se partiamo dal presupposto che Gibertini avrebbe fatto il titolare, io vedo molto bene anche Rimondo in posizione più avanzata. Con le sue caratteristiche balistiche, mi piacerebbe molto portarlo il più vicino possibile all’area di rigore. Nessuno avrà le caratteristiche di Gibertini, ma ci faremo trovare pronti se non lo saremo già. Abbiamo voluto operare sul mercato in modo logico, senza nomi troppo altisonanti ma con quelle caratteristiche di cui parlavamo prima di rivalsa. Genduso? Con la società abbiamo voluto sistemare la parte avanzata della rosa, quindi non c’è stato nessun tipo di discorso per questo giocatore“.

Arrivi ad Albenga dopo un passato importante. Quali sono i tuoi ricordi più belli nelle tue stagioni precedenti?

“Al Pietra la qualificazione playoff e la vittoria con il Rivasamba prima di Natale che ci ha permesso un girone di ritorno importante. All’Arenzano le tante vittorie con le big, ma personalmente la più bella è stata contro la Carcarese, tre punti sudati arrivati con il gol di Secco servito dall’assist di Andreetto, due giocatori che ho voluto fortemente con me nell’esperienza genovese”.

Cosa servirà all’Albingaunia per diventare l’Albingaunia di Cocco?

“Continuare a stare bene insieme e vivere i momenti al campo con l’ossessione di raggiungere il miglior risultato possibile. È fondamentale questo aspetto, mi ha portato ai risultati migliori, ma deve essere finalizzato al volere, insieme, quel qualcosa in più. La rivalsa è l’arma che abbiamo voluto utilizzare, è l’esigenza più forte e importante che vedo“.