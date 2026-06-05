Albingaunia, Feroleto: “Complimenti a Calabrese per il marchio. Futuro dialogo? Siamo aperti ad ascoltare”

Albenga. “Siamo arrivati all’asta con tranquillità. Noi abbiamo comunque presentato un’offerta importante. Questo dimostra ancora una volta quanto siamo legati alla storia, alla tradizione, alla cultura e a ciò che rappresenta l’Albenga per la nostra città. Abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità“. Questo il commento del direttore generale dell’Albingaunia Emanuele Feroleto sull’esito dell’asta per il marchio US Albenga, andato all’imprenditore agricolo Francesco Calabrese per 183.000 euro.

“Arrivavamo da un anno di lavoro importante, durante il quale abbiamo gestito economicamente la stagione di tre squadre: la prima squadra, la femminile e l’Under 21 – racconta Feroleto -. È stato un anno molto dispendioso, non solo dal punto di vista economico ma anche sotto l’aspetto fisico e mentale”.

La situazione non smuove di una virgola le ambizioni del progetto bianconero: “Noi oggi siamo un progetto sportivo consolidato. È un progetto che, a nostro avviso, rappresenta l’erede sportiva dell’Albenga, riconosciuto dalla gente, dei Fedelissimi e dell’Associazione Culturale. Da un anno stiamo portando avanti un percorso importante. Abbiamo ambizioni, abbiamo voglia di andare in Promozione e di costruire qualcosa di significativo per questa città“.

“L’assegnazione del marchio è arrivata a una cifra veramente incredibile – dichiara-. Facciamo i complimenti a Calabrese per essersi aggiudicato il marchio a una cifra così importante. Gli facciamo sinceramente i complimenti”.

Ora c’è da attendere naturalmente ogni possibile sviluppo riguardo alla creazione di un progetto sportivo targato Calabrese e, soprattutto, US Albenga. Ma lato Albingaunia filtra che, se in futuro ci potranno essere degli spiragli per sedersi ad un tavolo per parlare del marchio, ci sarebbe l’intenzione di farlo: “Se ci saranno possibilità di confronto o di dialogo, noi siamo aperti ad ascoltare tutti. Siamo persone disponibili, trasparenti e continueremo a fare tutto quello che riterremo giusto per il bene dell’Albenga, come abbiamo già fatto dalla scorsa stagione in avanti. Questo è ciò che conta davvero per noi”, afferma Feroleto.