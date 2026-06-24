Albingaunia, ecco l’ufficialità: arriva Andrea Rocca

Nuovo arrivo in attacco per l’Albingaunia. Era nell’aria da tempo, adesso è ufficiale: Andrea Rocca è un nuovo calciatore della squadra di Matteo Cocco.

Si tratta di un ritorno con i colori bianconeri, visto che era stato già all’Albenga nel 2015/2016 e per una breve parentesi nel 2017. Nuova e vecchia esperienza dunque per il classe 1994 nelle ultime due stagioni in forza al Pontelungo.

Colpo importante anche vista la caratura del giocatore che negli ultimi anni ha sempre navigato le acque di Promozione ed Eccellenza. È dunque la dimostrazione della volontà da parte dell’Albingaunia di allestire una rosa molto competitiva.