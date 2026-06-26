Albingaunia, ecco Luca Ferrara: primo scatto in bianconero

Albenga. Ora è ufficiale: Luca Ferrara è un nuovo giocatore dell’Albingaunia, annunciato un altro colpo per mister Matteo Cocco.

Esterno offensivo dotato di tecnica e velocità, ha legato gran parte della propria carriera al Finale, con il quale ha conquistato la Promozione e l’Eccellenza, oltre alla storica salita in Serie D nel 2016. Nel suo percorso anche parentesi tra Vado e Savona, prima del ritorno a vestire la maglia finalese. Ora una nuova esperienza a tinte bianconere.

Un profilo che alimenta ancor di più le ambizioni del club, protagonista di un avvio di mercato entusiasmante in un’annata dove gli ingauni vogliono alzare ulteriormente l’asticella per puntare al salto in Promozione.