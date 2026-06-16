Albenga, successo per “Un ponte tra le culture”: una giornata di incontro, dialogo e condivisione

Albenga. Si è svolta domenica 14 giugno ad Albenga la manifestazione “Un ponte tra le culture”, un pomeriggio dedicato all’incontro tra persone, storie e tradizioni diverse, organizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di Albenga, la Migrantes Diocesana di Albenga, le Delegazioni FAI di Albenga e Alassio e il CPIA “Mohamed Dansoko” di Savona.

L’iniziativa è nata con l’obiettivo di valorizzare il dialogo interculturale e favorire la conoscenza reciproca attraverso attività coinvolgenti aperte a tutta la cittadinanza, promuovendo i valori dell’inclusione, della partecipazione e della convivenza.

Il programma ha preso il via con “Albenga raccontata da chi la vive”, un percorso tra storia, lingue e culture guidato dagli allievi della Migrantes e del CPIA, che hanno offerto ai partecipanti uno sguardo originale sulla città attraverso le esperienze, le testimonianze e i racconti di chi ha scelto Albenga come luogo di vita, formazione e crescita personale.

La giornata è quindi proseguita con un itinerario alla scoperta degli angoli più suggestivi del centro storico ingauno, permettendo ai partecipanti di conoscere il patrimonio culturale cittadino attraverso prospettive diverse e arricchite dal contributo delle molteplici culture presenti sul territorio.

L’evento si è concluso con una festa finale all’insegna della convivialità e della condivisione. I partecipanti sono stati invitati a portare un piatto tipico del proprio Paese o della propria tradizione, dando vita a un momento di incontro autentico, durante il quale il cibo è diventato strumento di dialogo e conoscenza reciproca. Sapori, racconti ed esperienze si sono intrecciati in un clima di amicizia e partecipazione, testimoniando il valore della diversità come risorsa per la comunità.

L’Amministrazione comunale esprime il proprio ringraziamento a tutti gli enti coinvolti, ai volontari, agli organizzatori e ai partecipanti che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, confermando come il confronto tra culture diverse rappresenti un’importante opportunità di crescita sociale e umana per l’intero territorio.