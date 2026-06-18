Albenga, sicurezza urbana a Campochiesa: in arrivo due nuove telecamere

Albenga. Nella serata di mercoledì 17 giugno si è tenuto un incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza, dedicato al tema della sicurezza urbana e organizzato dal Comitato di Quartiere di Campochiesa.

Oltre ai rappresentanti del Comitato e ai cittadini della frazione, erano presenti il Sindaco Riccardo Tomatis, il Presidente del Consiglio Comunale e delegato alle frazioni di Salea e Campochiesa Alberto Passino, l’Assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale Mauro Vannucci e il Comandante della Polizia Locale Andrea Spanu.

Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata dedicata all’importanza del sistema di videosorveglianza integrata, collegato in rete e direttamente connesso alla sala operativa polifunzionale del Comando della Polizia Locale di Albenga.

L’Amministrazione comunale ha confermato lo stanziamento delle risorse necessarie per l’installazione di due nuove telecamere nella frazione ed è stato inoltre ricordato che i privati hanno la possibilità di acquistare ulteriori dispositivi da mettere in rete.

A tal proposito, il Comitato ha confermato la volontà dei residenti di promuovere una raccolta volontaria di fondi per raggiungere l’importo necessario all’installazione di altre due telecamere, così da garantire una copertura più completa del territorio e una maggiore tutela della comunità.

Affermano dal Comitato: “Ringraziamo l’Amministrazione comunale per il sostegno al Comitato di Campochiesa e per la disponibilità a proseguire, in sinergia con i cittadini, il percorso di potenziamento del sistema di videosorveglianza. Attualmente la frazione dispone già di 19 telecamere attive e, con le ulteriori quattro che verranno installate nelle aree oggi meno coperte, Campochiesa diventerà una delle frazioni maggiormente monitorate e questo sicuramente grazie alla sinergia tra pubblico e privati. Campochiesa può inoltre contare su un gruppo di Controllo di Vicinato particolarmente attivo. Attraverso un gruppo WhatsApp, al quale aderiscono oltre 100 famiglie, condividiamo informazioni e segnalazioni relative ai temi della sicurezza. Siamo convinti che una collaborazione costante e costruttiva tra cittadini, forze dell’ordine e istituzioni rappresenti uno strumento fondamentale per contribuire alla tutela e alla sicurezza della comunità”.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “L’incontro promosso dal Comitato di Quartiere di Campochiesa ha rappresentato un importante momento di confronto e ascolto, confermando quanto la partecipazione attiva dei cittadini sia fondamentale per individuare le esigenze del territorio e costruire risposte concrete e condivise. La videosorveglianza integrata si è dimostrata uno strumento efficace per supportare le attività di prevenzione e controllo del territorio e, per questo motivo, l’Amministrazione comunale continuerà a investire nel suo potenziamento. In questo contesto si inserisce anche l’importante finanziamento di oltre 300 mila euro ottenuto per il progetto congiunto tra Albenga e Ceriale, finalizzato al rafforzamento del sistema di videosorveglianza nelle aree di confine tra i due Comuni. Le nuove apparecchiature consentiranno di monitorare i flussi veicolari, leggere le targhe anche dei motoveicoli e acquisire immagini di elevata qualità sia di giorno sia nelle ore notturne”.