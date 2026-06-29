Albenga, scontro auto-moto nella frazione di Campochiesa: centauro grave

Albenga. Scontro auto-moto questa sera, intorno alle 19.30, ad Albenga in Regione Prato del Vescovo.

Ad avere la peggio il centauro di 25 anni che è stato trasportato in codice rosso al Santa Corona per un politrauma dopo aver ricevuto le prime cure sul posto.

Immediatamente dopo lo scontro si è attivata la macchina dei soccorsi che ha visto impiegati l‘automedica e un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga.

Sul posto anche la Polizia Stradale per effettuare i rilievi del caso e capire l’esatta dinamica dell’accaduto.