  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Codice rosso

Albenga, scontro auto-moto nella frazione di Campochiesa: centauro grave

Sul posto l'automedica, l'ambulanza della Croce Bianca di Albenga e la Polizia Stradale

automedica 118 soccorso
Foto d'archivio

Albenga. Scontro auto-moto questa sera, intorno alle 19.30, ad Albenga in Regione Prato del Vescovo.

Ad avere la peggio il centauro di 25 anni che è stato trasportato in codice rosso al Santa Corona per un politrauma dopo aver ricevuto le prime cure sul posto.

Immediatamente dopo lo scontro si è attivata la macchina dei soccorsi che ha visto impiegati l‘automedica e un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga.

Sul posto anche la Polizia Stradale per effettuare i rilievi del caso e capire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.