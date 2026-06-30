Albenga, ragazza di 17 anni trascinata per i capelli sulla sabbia dall’ex: “Hai i giorni contati, ti ammazzo”

Albenga. L’ha presa per un braccio, poi per i capelli, e l’ha trascinata lungo la passeggiata del lungomare di Albenga fino all’ingresso della spiaggia, sulla sabbia. Una scena violenta avvenuta domenica sera, intorno alle 21.30, nel pieno di un evento affollato tra bancarelle, street food e musica, con decine di persone presenti. A raccontare l’episodio a IVG è Anna B., 35 anni, insegnante di danza, che si è trovata sul posto e ha deciso di intervenire.

“Non conoscevo questa ragazza – racconta -, non ho alcun rapporto con lei. Era finito uno spettacolo e stavo andando a mangiare qualcosa al food truck. Davanti a me c’era un gruppo di ragazzi, dai 15 ai 18 anni, ridevano, scherzavano, sembrava una situazione normale”.

Poi l’arrivo di un ragazzo “di circa 20 anni” che, secondo il racconto di Anna, avrebbe cambiato completamente il contesto: “Ha preso la ragazza per un braccio e l’ha trascinata verso l’accesso alla spiaggia”.

La situazione è degenerata in pochi istanti: “L’ha presa per i capelli e l’ha tirata giù, l’ha fatta accasciare sulla sabbia. Mi sono messa davanti per capire se fosse una banale lite o qualcosa di più grave e da fermare subito. Ma è stato chiaro immediatamente che non era una semplice discussione”. A quel punto Anna e altre tre persone intervengono fisicamente per bloccare il giovane: “Io e altri ragazzi, tra cui due giovanissimi e un uomo di circa 30 anni, siamo intervenuti. La ragazza era in evidente stato di shock, mentre lui continuava ad intimidirla e a dirle di stare zitta, mantenendola in una condizione di forte soggezione”.

Secondo il racconto della testimone, le violenze del ragazzo sarebbero continuate sul piano verbale anche dopo l’intervento. “Era una situazione assurda – ricorda l’insegnante albenganese -. ma la cosa che mi ha colpito di più è stata l’indifferenza. La gente passava, nessuno si fermava”.

Poi il momento più grave: le minacce. “Mentre veniva allontanato da altre persone, il ragazzo ha iniziato ad urlare davanti a tutti la frase ‘avrai i giorni contati perché ti ammazzo’. È stato agghiacciante”.

Secondo quanto emerso dal racconto dell’insegnante ingauna, sul posto è intervenuta la polizia locale di Albenga, mentre la ragazza è rimasta con i presenti fino all’arrivo del padre. “Abbiamo chiesto subito che venisse contattata la famiglia, ovviamente per non lasciarla sola. Dopo poco sono arrivati il padre e la sorella e poi sono andati dai carabinieri”.

La giovane, sempre secondo quanto appreso, avrebbe intenzione di sporgere denuncia nei confronti di quello che sarebbe il suo ex fidanzato.

“Io insegno danza, lavoro con tante ragazze giovani. Il problema è che la gente oggi non si ferma più. Una volta c’erano le piazze, i negozianti, le persone sedute sulle panchine. Tutti tenevano un occhio sui ragazzi. Oggi sembra che ognuno guardi solo davanti a sé. Quella ragazza poteva essere figlia di chiunque. Non esiste più il controllo sociale”, conclude Anna.