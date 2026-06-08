Albenga, pontile della pesca: in corso l’ultimo intervento per la messa in sicurezza dell’area

Albenga. Sono in corso in questi giorni le operazioni relative all’ultimo intervento previsto per la completa messa in sicurezza dell’area del pontile della pesca di Albenga.

Si tratta di un’operazione particolarmente complessa e spettacolare dal punto di vista tecnico, che prevede la rimozione dei massi utilizzati in passato per la realizzazione della pista provvisoria di cantiere necessaria alla costruzione del pontile.

L’intervento viene eseguito con il supporto di sommozzatori specializzati che stanno applicando ai massi appositi palloni aerostatici di sollevamento. Grazie a questa tecnologia, i blocchi vengono riportati in superficie e successivamente trasferiti a riva, dove saranno definitivamente rimossi e avviati allo smaltimento.

La pista di massi era stata realizzata durante la fase costruttiva del pontile per consentire l’accesso ai mezzi e l’esecuzione dei lavori. Nel corso dell’intervento , tuttavia, alcune mareggiate avevano danneggiato la struttura provvisoria, disperdendo parte dei massi nell’area circostante.

L’intervento attualmente in corso consentirà quindi di completare la rimozione dei materiali residui presenti in mare, restituendo all’area condizioni di maggiore sicurezza e portando a conclusione le opere previste per il pontile della pesca.

Con questo intervento si conclude un’importante attività di sistemazione e messa in sicurezza dell’area del pontile della pesca. Si tratta di un’operazione tecnicamente delicata, resa possibile grazie all’impiego di personale altamente specializzato, che consentirà di rimuovere definitivamente i massi dispersi dalle mareggiate