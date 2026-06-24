Albenga piange la scomparsa di Gino Michero

Albenga. Il territorio ingauno piange la scomparsa Gino Michero.

Aveva 95 anni ed è stato un protagonista dell’evoluzione rurale nella Piana ingauna. Michero ha attraversato le grandi trasformazioni che hanno segnato il comparto agricolo nel corso del Novecento.

Il suo percorso professionale ha accompagnato il passaggio dalle tradizionali colture orticole ai moderni e specializzati sistemi della floricoltura.

Accanto alla sua vocazione per i campi, Michero ha coltivato con la stessa passione il dovere del ricordo. Per lungo tempo ha guidato l’associazione resistenziale “Fischia il vento”, sodalizio impegnato a mantenere vivo il retaggio ideale di Felice Cascione, il celebre medico-partigiano imperiese che firmò l’omonimo e immortale canto della libertà.

Lo piangono la moglie Teresa, le figlie Catia (con il genero Angelo) e Nadia, i nipoti Luca con Valentina, Laura con Daniele, il cognato, le cognate e i parenti tutti, avvolti dal cordoglio e dalla vicinanza di quanti lo hanno conosciuto e apprezzato.

I funerali si terranno domani, giovedì 25 giugno, alle ore 15.30, presso la chiesa parrocchiale dei Santi Simone e Giuda a San Fedele. Nella stessa parrocchia, questa sera — mercoledì 24 giugno alle ore 19 — la comunità si raccoglierà per la recita del Santo Rosario in suffragio.