Albenga, lutto per la scomparsa di Mauro Calvi. Il sindaco: “Un punto di riferimento per la città”

Albenga. L’amministrazione comunale di Albenga “esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Mauro Calvi, figura molto conosciuta e stimata in città, da sempre impegnata nella promozione del territorio e nella vita sociale ingauna”.

Per molti anni Calvi ha fatto parte del Comitato Locale Turismo (CLT) di Albenga e ha rappresentato la FAITA Liguria (Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico-Ricettivi all’Aria Aperta), distinguendosi per il costante impegno a favore dello sviluppo turistico del territorio.

Sempre disponibile al confronto e alla collaborazione, ha partecipato attivamente a numerose iniziative, mettendo a disposizione la propria esperienza e la propria passione per contribuire alla crescita della città.

Il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, dichiara: “Con la scomparsa di Mauro Calvi Albenga perde una persona profondamente legata alla città e al suo sviluppo. Mauro è stato per anni un punto di riferimento, sempre presente, propositivo e disponibile a collaborare per la realizzazione di iniziative volte a valorizzare il nostro territorio. A nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità ingauna esprimo le più sentite condoglianze ai familiari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene”.

Il Santo Rosario sarà celebrato domenica 7 giugno alle 18 presso la camera mortuaria di Albenga. I funerali si terranno lunedì 8 giugno alle 16 nella Cattedrale di San Michele ad Albenga.