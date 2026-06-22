Albenga in lutto per la scomparsa di Francesco Papalia

Albenga. Albenga in lutto per la scomparsa di Francesco (Franco) Papalia, già Presidente del Consiglio Comunale, venuto a mancare nelle ultime ore nell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

L’Amministrazione Comunale di Albenga si stringe attorno alla famiglia Papalia: “​Con la sua scomparsa, la nostra città perde un cittadino stimato e un amministratore capace”.

Il Sindaco, l’amministrazione tutta e i dipendenti comunali, “esprimono il più sincero senso di vicinanza ai famigliari tutti e a quanti lo hanno conosciuto e apprezzato”.

I funerali avranno luogo mercoledì 24 giugno alle 9:30 presso la cattedrale San Michele di Albenga, il Santo Rosario verrà celebrato martedì 23 giugno alle ore 18:00 presso la camera ardente del Santa Corona di Pietra Ligure.