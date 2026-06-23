Albenga: il grande spettacolo della boxe francese a “Un Mare di Fitness”

Albenga. Venerdì 26 giugno Albenga ospiterà uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione nazionale della Savate. All’interno della manifestazione “Un Mare di Fitness” andranno infatti in scena i Campionati Italiani di Savate della FSN CONI Federkombat, unico organismo riconosciuto dal CONI e dalla Federazione Internazionale F.I.S.A.V.

L’evento porterà sul lungomare ingauno atleti e atlete provenienti da tutta Italia, appartenenti alle categorie di 1ª, 2ª e 3ª serie, pronti a contendersi i titoli nazionali in una serata che si preannuncia ricca di emozioni e spettacolo.

Il programma prenderà il via alle ore 19:30 con due incontri di Kickboxing Light, seguiti da due combattimenti di Kickboxing a contatto pieno. A seguire si entrerà nel vivo della manifestazione con gli incontri validi per l’assegnazione dei titoli italiani di Savate.

Per gli atleti di 1ª categoria la conquista del titolo nazionale rappresenterà un traguardo di particolare importanza, poiché potrà aprire le porte alla convocazione nella Nazionale Italiana che parteciperà ai prossimi Campionati del Mondo in programma nel mese di settembre a Plovdiv, in Bulgaria.

La Savate, conosciuta anche come Boxe Francese, affonda le proprie radici nella Francia di fine Ottocento e si diffuse rapidamente in Liguria grazie agli storici rapporti commerciali e marittimi tra le due sponde del Mediterraneo. Ancora oggi la nostra regione rappresenta uno dei principali punti di riferimento per questa disciplina in Italia.

Attualmente la Savate è praticata da società sportive provenienti da numerose regioni italiane, tra cui Liguria, Lombardia, Piemonte, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Campania, Puglia e Sicilia, a testimonianza della costante crescita e diffusione di questo sport.

Negli ultimi anni la Regione Liguria ha inoltre riconosciuto ufficialmente il valore storico, culturale e sportivo della Savate, inserendola tra gli sport di tradizione ligure e promuovendone lo sviluppo attraverso specifici programmi regionali dedicati ai giovani, all’inclusione e alla pratica sportiva.

L’appuntamento si inserisce nel ricco calendario di “Un Mare di Fitness”, manifestazione che ogni anno richiama ad Albenga migliaia di appassionati, trasformando la città in un grande palcoscenico dedicato allo sport, al benessere e alla condivisione.

L’ingresso sarà libero e gratuito. Evento realizzato con il contributo e patrocinio del Comune di Albenga.

La locandina dell’evento