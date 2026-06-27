Albenga, il 9 luglio torna la “Cena in bianco per la Bianca” che raccoglie fondi a favore della pubblica assistenza

Albenga. L’associazione Vecchia Albenga, in collaborazione con il Comune, organizza anche quest’anno la consueta “Cena in bianco per la Bianca”. L’appuntamento è per giovedì 9 luglio alle 20.30 in pazza Petrarca, di fronte alla sede dell’associazione di volontariato ingauna.

Come sempre, i proventi della cena saranno devoluti alla pubblica assistenza per allestire un autovettura medica o per acquistare materiale sanitario.

Le prenotazioni sono aperte presso la sede della Croce Bianca e la sede di Vecchia Albenga ed in alcune negozi del centro di Albenga che espongono la locandina.

Il menu della cena sarà basato su piatti tipici della cucina ligure. Camerieri d’eccezione saranno il sindaco Riccardo Tomatis, gli assessori e i consiglieri comunali.

I partecipanti devono essere vestiti in bianco.

Durante la cena verrà inaugurata una nuova automedica allestita con il contributo della cena tenutasi lo scorso anno.