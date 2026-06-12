Albenga celebra l’associazione “Un Passo alla Volta”: venerdì 19 giugno un evento per raccontare il primo anno di attività

Albenga. Venerdì 19 giugno 2026, alle ore 18.30, in Piazza San Michele ad Albenga, si terrà “Senza Etichetta ’26”, l’evento organizzato dall’Associazione Un Passo alla Volta ODV per celebrare il primo anno di attività sul territorio.

Un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza che sarà occasione per ripercorrere insieme il cammino compiuto dall’associazione in questi dodici mesi, raccontando i progetti realizzati, le collaborazioni costruite e i risultati raggiunti grazie al sostegno delle famiglie, dei professionisti, delle istituzioni, dei volontari e di tutte le persone che hanno scelto di condividere questo percorso.

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La serata sarà dedicata all’incontro, alla condivisione e alla sensibilizzazione sui temi dell’inclusione e dell’accoglienza, valori che rappresentano il cuore dell’attività dell’associazione.

Nel corso dell’evento interverranno numerosi ospiti che hanno contribuito alla crescita di Un Passo alla Volta ODV e che porteranno la propria testimonianza ed esperienza. Ospiti speciali della manifestazione saranno i Terconauti, conosciuti a livello nazionale per il loro impegno nella divulgazione sui temi della disabilità, della neurodiversità e dell’inclusione sociale attraverso linguaggi innovativi e accessibili.

“Un anno di passi avanti, incontri, progetti, sorrisi e traguardi condivisi”: questo il messaggio che accompagnerà la serata, pensata come un momento di festa ma anche di riflessione collettiva sul valore di una comunità capace di abbattere barriere e superare stereotipi.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza per partecipare a un’occasione speciale di confronto e partecipazione, perché “quando mettiamo da parte le etichette, scopriamo quanto abbiamo in comune”.