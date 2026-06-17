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Impatto

Albenga: auto va a sbattere contro il ponte romano di via dell’Agricoltura, uomo in ospedale

Probabile malore alla guida: il conducente, 47 anni, è stato trasportato al Santa Corona in codice giallo

Generico giugno 2026
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Albenga. Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi in via dell’Agricoltura, dove un’autovettura è finita contro il muro di base del vecchio Ponte Romano.

L’allarme è scattato intorno alle 14. Secondo una prima ricostruzione, il conducente, un uomo di 47 anni proveniente da Ceriale e diretto ad Albenga, avrebbe accusato un malore improvviso, perdendo il controllo della sua Opel Crossland e andando a schiantarsi contro la struttura del ponte.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Albenga e due pattuglie della Polizia Locale. Gli agenti hanno provveduto a regolare la circolazione stradale, resa particolarmente difficoltosa dalla perdita di olio sull’asfalto in seguito all’impatto.

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Dopo le prime cure ricevute sul luogo dell’incidente, il quarantasettenne è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.

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Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

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