Albenga: auto va a sbattere contro il ponte romano di via dell’Agricoltura, uomo in ospedale

Albenga. Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi in via dell’Agricoltura, dove un’autovettura è finita contro il muro di base del vecchio Ponte Romano.

L’allarme è scattato intorno alle 14. Secondo una prima ricostruzione, il conducente, un uomo di 47 anni proveniente da Ceriale e diretto ad Albenga, avrebbe accusato un malore improvviso, perdendo il controllo della sua Opel Crossland e andando a schiantarsi contro la struttura del ponte.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Albenga e due pattuglie della Polizia Locale. Gli agenti hanno provveduto a regolare la circolazione stradale, resa particolarmente difficoltosa dalla perdita di olio sull’asfalto in seguito all’impatto.

Dopo le prime cure ricevute sul luogo dell’incidente, il quarantasettenne è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.