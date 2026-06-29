Alassio: Luca Giaimi sul podio ai campionati italiani a cronometro

Alassio. L’assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchineti, e tutta l’Amministrazione comunale esprimono le più vive congratulazioni al campione ventunenne Luca Giaimi, nato a Pietra Ligure e cresciuto nell’Unione Ciclistica Alassio, che ha conquistato nei giorni scorsi uno splendido secondo posto ai Campionati Italiani di ciclismo 2026 nella prova a cronometro.

Sui 40 chilometri del percorso da Vicoforte a Barolo, Giaimi, oggi in forza alla UAE Emirates Gen Z, il settore giovanile della UAE Team Emirates-XRG guidata dal campione del mondo Tadej Pogačar, ha chiuso al secondo posto alle spalle di Filippo Ganna, autore dell’ennesima straordinaria prova che gli è valsa il settimo titolo italiano nella specialità, il quinto consecutivo, con il tempo di 47’39” e una media superiore ai 50 km/h. Giaimi ha conquistato una prestigiosa medaglia d’argento, chiudendo a 2’06” dal pluricampione azzurro e precedendo numerosi atleti di grande esperienza.

L’assessore allo Sport Roberta Zucchinetti dichiara: “A nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale rivolgo a Luca Giaimi le più vive congratulazioni per questo prestigioso risultato, che premia un talento innato unito a straordinario impegno e dedizione. Vedere un atleta cresciuto nell’Unione Ciclistica Alassio arrivare a così alti livelli di eccellenza, in questo caso alle spalle di un campione del calibro di Filippo Ganna, è una soddisfazione immensa. Proprio nei giorni in cui Alassio è stata alla ribalta su Sky Sport con la trasmissione Calciomercato – L’Originale, che ha raccontato la città, in rete con Finale Ligure e Pietra Ligure, come destinazione ideale per gli sport outdoor, questo risultato conferma ancora una volta quanto il nostro territorio sia una vera e propria palestra a cielo aperto, capace di far crescere giovani talenti e di offrire scenari straordinari per la pratica sportiva a tutti i livelli”.

In allegato: Foto d’archivio della premiazione ad Alassio dell’atleta Luca Giaimi da parte del Coni alla presenza del presidente regionale del Coni Antonio Micillo, del delegato del Coni Savona Roberto Pizzorno e dell’Assessore allo Sport del Comune di Alassio Roberta Zucchinetti, in qualità di fiduciaria del Coni Alassio.