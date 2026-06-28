Alassio, l’Amministrazione comunale esprime cordoglio per la scomparsa del Generale Giacomo Battaglia

Alassio. “A nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale esprimo profondo cordoglio e sincera vicinanza alla moglie Ila e ai figli per la scomparsa del Generale Giacomo Battaglia, uomo delle istituzioni, amministratore pubblico, persona di grande valore e mio personale amico”, così il sindaco di Alassio Marco Melgrati alla notizia della scomparsa del generale Giacomo Battaglia, che attualmente risiedeva con la propria famiglia a Roma.

“Da Capitano, tra il 1975 e il 1979, guidò con autorevolezza la Compagnia dei Carabinieri di Alassio, per poi proseguire una brillante carriera nell’Arma fino al grado di Generale, e tornare poi a vivere nella sua amata Alassio una volta in pensione. Durante la terza Amministrazione Comunale che ho avuto l’onore di guidare, ha ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale e quello di Assessore all’Ambiente, all’Informatica e ai Servizi Sociali, dimostrando una vicinanza esemplare alla comunità a seguito dell’emergenza Covid-19.

“Ricordo con commozione la cerimonia del 2009, quando gli furono conferite la cittadinanza onoraria e l’Alassino d’Oro. La celebrazione, svoltasi nell’ex Chiesa Anglicana in occasione della festa della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri, vide la partecipazione di numerosi Carabinieri in servizio e in congedo, questi ultimi impegnati sotto il suo comando negli anni Settanta. Fu un momento di grande emozione e di profondo riconoscimento nei confronti di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità e che porteremo sempre nel cuore”, conclude il primo cittadino.