Alassio, il Centro Pannunzio festeggia 25 anni di attività: cerimonia il 21 giugno alla Passeggiata Dino Grollero

Alassio. Domenica 21 giugno si terrà la cerimonia per il 25^ anniversario della sezione alassina del Centro Pannunzio, storico sodalizio culturale fondato a Torino e dedicato alla figura del giornalista e intellettuale Mario Pannunzio.

L’appuntamento è fissato alle 11 presso la Passeggiata Dino Grollero, all’angolo con via Torino, in corrispondenza della panchina dedicata al Centro Pannunzio, simbolo della presenza e dell’attività dell’associazione sul territorio.

L’iniziativa è promossa dalla sezione del Ponente Ligure “Roberto Baldassarre” del Centro Pannunzio, con il patrocinio del Comune di Alassio e la collaborazione dell’Associazione Dopolavoro Ferroviario di Albenga.

Nel corso della manifestazione interverranno il sindaco di Alassio Marco Melgrati e il presidente e cofondatore del Centro Pannunzio, il professor Pier Franco Quaglieni. A coordinare l’incontro sarà il generale Franco Odello.

L’evento rappresenterà un’occasione per ripercorrere i venticinque anni di attività della sezione alassina, che nel tempo ha promosso iniziative culturali, incontri, dibattiti e momenti di approfondimento dedicati ai temi della libertà, della cultura e dell’impegno civile.

In occasione della ricorrenza, ai partecipanti verrà inoltre donata una copia della pubblicazione “Mario Soldati e Italo Calvino tra cultura e politica”, volume edito dal Centro Pannunzio e dedicato a due protagonisti della cultura italiana del Novecento.

La cerimonia sarà aperta alla cittadinanza e offrirà un momento di riflessione sul ruolo che il Centro Pannunzio continua a svolgere nella diffusione del pensiero liberale e della cultura sul territorio ligure e nazionale.