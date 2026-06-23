Al via Ubikate26 con 28 serate tra Savona e Albissola nel centenario del Nobel a Grazia Deledda e nell’80^ dal primo voto delle donne in Italia

Savona. Inizia Ubikate26, la rassegna letteraria estiva della Liguria promossa dall’associazione Parole Ubikate, del Comune di Savona e del Comune di Albissola Marina, con il contributo di Bper Banca e Fondazione De Mari CR Savona.

Quest’anno il festival incrocerà due straordinari anniversari: i cento anni dal Nobel per la letteratura a Grazia Deledda, prima donna italiana a riceverlo, e gli ottant’anni dal primo voto delle donne in Italia. Due date che raccontano lo stesso cammino, quello della libertà femminile, presente in molti incontri di questa edizione.

Dopo l’incontro che si è svolto in anteprima con Dacia Maraini, il festival inizierà ufficialmente venerdì 26 giugno con la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio e il suo nuovo libro “La cura”.

Una parte del programma è dedicata ai romanzi. Il giallo italiano arriverà con Antonio Manzini (con i racconti di Rocco Schiavone), Maurizio de Giovanni (con il nuovo libro che chiude la saga dell’orologiaio di Brest) e Davide Longo. Accanto a loro, i romanzi di Serena Bortone, Matteo Bussola, Sara Rattaro e Michela Marzano.

Non solo narrativa, ma anche un profondo sguardo sul presente. Il festival proporrà importanti momenti di riflessione, con incontri che racconteranno l’Italia di oggi. Il conduttore di Report Sigfrido Ranucci presenterà “Il ritorno della casta”; con lui altri giornalisti: l’editorialista di Repubblica Massimo Giannini con “La sciamana” e la giornalista di Internazionale Annalisa Camilli con “Divieto di protestare”.

Di mafia e di giustizia parlerà l’ex procuratore nazionale antimafia e già presidente del Senato Pietro Grasso con il libro “‘U Maxi” sul Maxiprocesso.

Il tema del fascismo di ieri e di oggi sarà invece al centro di due incontri con lo storico dell’arte Tomaso Montanari (“La continuità del male”) e con il giornalista Paolo Berizzi (“Il libro segreto di CasaPound”), da anni sotto scorta per le sue inchieste sull’estrema destra.

L’ottantesimo del voto alle donne ritornerà con l’avvocata e attivista Cathy La Torre, che in “Tutte le volte che le donne” parlerà di diritti e di parità, e con Sara Rattaro con il suo nuovo libro “Storia di Teresa Mattei” dove verrà ricordata la vita dell’antifascista che diventerà la più giovane eletta all’Assemblea Costituente.

Le questioni internazionali entreranno nel vivo con l’autore teatrale Stefano Massini, che in “Lo Zar” racconterà il sistema di potere di Vladimir Putin, con Gad Lerner (“Ebrei in guerra”) e Randa Ghazy (“L’Occidente è morto a Gaza”) che parleranno della questione palestinese.

Il conduttore del programma di Rai3 “Il cavallo e la torre” Marco Damilano con “Noi siamo i tempi” (da confermare) e l’opinionista del Corriere della Sera Massimo Franco con “Papi, dollari e guerre” parleranno invece del ruolo degli ultimi due Papi nelle dinamiche geopolitiche.

Diversi anche i temi scientifici che verranno trattati. Stefano Mancuso con “Il cantico della terra” parlerà del nostro rapporto con il mondo vegetale. Di amore e di legami parleranno in modi diversi la scienziata e immunologa Antonella Viola che in “Parlami d’amore” li descriverà da un punto di vista biologico, e lo psicoanalista Massimo Recalcati che in “Lo splendore e la polvere” tornerà sui legami familiari, sui nuovi sintomi e sulla melanconia.

Ma il festival darà spazio anche a musica, poesia e teatro. Andrea Scanzi racconterà la poetica di Fabrizio De André in “Verranno a chiederti di Fabrizio De André”; Guido Catalano porterà sul palco le poesie di “Ogni volta che mi baci muore un nazista”; Moni Ovadia e Federico Traversa racconteranno “Il Vangelo degli ultimi”, mentre il sociologo Nando Dalla Chiesa in “La ragazza di Vico Pandolfini” racconterà la sua storia d’amore con la compagna di una vita.

L’assessore alla cultura del Comune di Savona Nicoletta Negro: “Il Festival Parole Ubikate, fiore all’occhiello delle politiche culturali cittadine, è ancora una volta la dimostrazione che investire in cultura significa investire in una comunità che si informa, dibatte e cresce. Lo abbiamo fatto anche in questa edizione, con sempre maggiore convinzione, perché pensiamo che il benessere delle persone passi anche da qui”.

Il sindaco del Comune di Albissola Marina Gianluca Nasuti: “Albissola si appresta ad accogliere il festival Parole ubikate in mare, divenuto negli anni un appuntamento imprescindibile dell’estate savonese. Incontreremo scrittori, giornalisti, scienziati, attori, intellettuali, per farci raccontare le loro storie e soprattutto come sta cambiando il mondo intorno a noi, e trascorrere insieme delle bellissime serate per restare sempre in ascolto”.

Il festival conta 28 serate dal 26 giugno al 29 agosto che si terranno in piazza Sisto IV a Savona e in piazza della Concordia ad Albissola Marina, tutte con inizio alle 21.15 e ad ingresso gratuito. In caso di pioggia gli incontri potrebbero essere svolti al coperto in luoghi adiacenti (chiesa di Sant’Andrea a Savona e oratorio di san Giuseppe ad Albissola) oppure rinviati a data da definire. Si consiglia di consultare sempre i siti social della rassegna per conferme o eventuali modifiche di calendario. La direzione artistica è di Renata Barberis e Lorenzo Caviglia

Il calendario completo

Venerdì 26 giugno Albissola Marina:

CONCITA DE GREGORIO

La cura

(Einaudi)

Domenica 28 giugno Albissola Marina:

MASSIMO FRANCO

Papi, dollari e guerre

(Solferino)

Lunedì 29 giugno Savona:

MASSIMO GIANNINI

La sciamana

(Rizzoli)

Mercoledì 1 luglio Albissola:

MONI OVADIA

FEDERICO TRAVERSA

Il Vangelo degli ultimi

(Creuza de Ma)

Sabato 4 luglio Savona:

ANDREA SCANZI

Verranno a chiederti di Fabrizio De André

(PaperFirst)

Martedì 7 luglio Savona:

STEFANO MASSINI

Lo Zar

(Einaudi)

Sabato 11 luglio Savona:

STEFANO MANCUSO

Il cantico della terra

(Laterza)

Lunedì 13 luglio Savona:

GAD LERNER

Ebrei in guerra

(Feltrinelli)

Mercoledì 15 luglio Savona:

SERENA BORTONE

Le dirimpettaie

(Rizzoli)

Venerdì 17 luglio Albissola Marina:

SIGFRIDO RANUCCI

Il ritorno della casta

(Bompiani)

Sabato 18 luglio Albissola Marina:

ANTONELLA VIOLA

Parlami d’amore

(Feltrinelli)

Lunedì 20 luglio Savona:

RANDA GHAZY

L’Occidente è morto a Gaza

(Solferino)

Martedì 21 luglio Savona:

TOMASO MONTANARI

La continuità del male

(Feltrinelli)

Domenica 26 luglio Savona:

MICHELA MARZANO

Qualcosa che brilla

(Rizzoli)

Martedì 28 luglio Savona:

PIETRO GRASSO

‘U Maxi

(Feltrinelli)

Mercoledì 29 luglio Savona:

CATHY LA TORRE

Tutte le volte che le donne

(Rizzoli)

Venerdì 31 luglio Albissola Marina:

ANTONIO MANZINI

I tramezzini di Rocco Schiavone

(Sellerio)

Domenica 2 agosto Savona:

SARA RATTARO

Il vestito di mia madre

(Piemme)

Mercoledì 5 agosto Albissola Marina:

NANDO DALLA CHIESA

La ragazza di Vicolo Pandolfini

(San Paolo)

Venerdì 7 agosto Albissola Marina:

GUIDO CATALANO

Ogni volta che mi baci muore un nazista

(Sem)

Giovedì 13 agosto Savona:

MATTEO BUSSOLA

Il sole nelle pozzanghere

(Einaudi)

Lunedì 17 agosto Albissola Marina:

DAVIDE LONGO

La donna della mansarda

(Einaudi)

Sabato 22 agosto Albissola Marina:

ANNALISA CAMILLI

Divieto di protestare

(Einaudi)

23 o 24 agosto Savona (data da confermare):

PAOLO BERIZZI

Il libro segreto di CasaPound

(Fuoriscena)

24, 25 o 26 agosto Savona (data da confermare):

MARCO DAMILANO

Noi siamo i tempi

(Mondadori)

Venerdì 28 agosto Albissola Marina:

MAURIZIO DE GIOVANNI

Il tempo dell’orologiaio

(Feltrinelli)

Sabato 29 agosto Savona:

MASSIMO RECALCATI

Lo splendore e la polvere

(Feltrinelli)