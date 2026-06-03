Al Faraggiana di Albissola il terzo torneo interforze per la Pediatria di Savona

Albissola Marina. Lunedì 1 giugno, alla presenza delle massime Autorità Istituzionali, si è tenuto, presso l’impianto sportivo “Faraggiana” di Albissola Marina, un evento sportivo finalizzato a raccogliere fondi a favore dell’associazione Cresc.i O.D.V. a sostegno del Reparto di Pediatria dell’IRCCS G. Gaslini di Savona.

La manifestazione di beneficenza, promossa dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona, ha raccolto la convinta partecipazione delle Istituzioni savonesi che, oltre a celebrare l’occasione all’insegna dello sport, hanno sostenuto una raccolta fondi a favore della Cresc.i O.D.V., associazione nota e apprezzata da tutta la Comunità della Provincia che si occupa del sostegno ai bambini ricoverati presso l’Ospedale San Paolo di Savona e alle loro famiglie.

L’evento sportivo si è tradotto in un torneo di calcio con la presenza di dieci rappresentanze delle principali Istituzioni del nostro territorio: oltre alla Guardia di Finanza, sono scese in campo le compagini dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco, del servizio di Pronto Soccorso “118”, della Pubblica Assistenza Croce Rossa, della Protezione Civile e dell’Anpas.

Le squadre partecipanti si sono lealmente affrontate nel rettangolo di gioco, sotto la direzione di arbitri professionisti, in singole partite dalla durata di 25 minuti, con fase di due gironi da cinque squadre ciascuna e successiva finale. Al termine degli incontri ha prevalso la squadra dei Vigili del Fuoco.

Ma in questo caso a vincere è stata soprattutto la solidarietà di tutti i Savonesi che hanno contribuito nell’occasione benefica a donare significativi fondi, devoluti interamente all’ associazione.

Durante l’intera giornata della manifestazione numerosi sono stati gli eventi a corredo del torneo di calcio che hanno allietato e coinvolto gli ospiti intervenuti con particolare attenzione al divertimento dei più piccoli tra i quali hanno spiccato gli spettacoli di “Ago il Mago”, di “Sanna Clown”, degli “Supereroi per Voi”, degli “Essiamonoi”, dell’associazione “Eunike a.s.d.” ed una dimostrazione delle unità cinofile della Guardia di Finanza di Savona.