Agricoltura, da Regione oltre 19,6mln di euro per gli investimenti delle imprese: contributi fino al 65% delle spese

Liguria. Regione Liguria mette a disposizione oltre 19,6 milioni di euro per sostenere gli investimenti produttivi delle aziende agricole attraverso il nuovo bando del Piano Strategico della PAC 2023-2027 dedicato alla competitività delle imprese del settore primario.

L’intervento “Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole” (SRD01) dispone di una dotazione finanziaria pari a 19,606 milioni di euro e prevede contributi fino al 65% delle spese ammissibili.

“Si tratta di una misura molto importante per accompagnare le imprese agricole liguri nei percorsi di crescita e innovazione – dichiara l’ assessore all’Agricoltura Alessandro Piana – Vogliamo sostenere investimenti capaci di aumentare la competitività delle aziende, migliorare la sostenibilità delle produzioni e rafforzare la capacità del comparto agricolo di creare sviluppo e occupazione. In Liguria l’agricoltura svolge un ruolo fondamentale non solo dal punto di vista economico, ma anche per la tutela del paesaggio e la manutenzione del territorio: favorire gli investimenti significa dunque sostenere imprese che ogni giorno contribuiscono alla cura dell’ambiente e alla valorizzazione delle nostre eccellenze produttive”.

Tra gli interventi finanziabili rientrano la realizzazione e il miglioramento di fabbricati produttivi, l’acquisto di macchinari e attrezzature, il recupero e la riqualificazione delle colture permanenti, gli impianti irrigui, gli investimenti per l’efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, oltre alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Le domande potranno essere presentate attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dalle ore 10 del 23 giugno 2026 fino alle ore 12 del 6 agosto 2026.