Aggressione ad Albenga, Porro (FNV): “La violenza fuori controllo impone una risposta immediata dello Stato”

Albenga. “L’ennesimo gravissimo episodio di violenza verificatosi ad Albenga, dove un giovane di 25 anni rischia di perdere la vista dopo una brutale aggressione nata per un banale litigio, dimostra come il livello di insicurezza nelle nostre città abbia ormai superato ogni limite accettabile”. A dichiararlo è Cristina Porro, referente del Comitato di Albenga n. 316 per Futuro Nazionale.

“Esprimiamo la nostra piena solidarietà alla vittima e ai suoi familiari, augurandoci che la giustizia faccia rapidamente il suo corso. Allo stesso tempo, riteniamo non più rinviabile un deciso cambio di passo sul fronte della sicurezza. Lo Stato deve tornare a garantire ordine, certezza della pena e tutela dei cittadini onesti. Non possiamo accettare che episodi di violenza estrema diventino parte della quotidianità o vengano liquidati come semplici fatti di cronaca”.

“Rivolgiamo inoltre un appello al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, affinché il Governo dia piena attuazione agli impegni assunti davanti all’elettorato sul rafforzamento degli organici delle Forze dell’Ordine. Le donne e gli uomini in divisa svolgono quotidianamente un servizio essenziale, ma da troppo tempo operano in condizioni di carenza di personale e risorse. È il momento di trasformare gli annunci in interventi concreti, perché la sicurezza dei cittadini non può più attendere”.

“Futuro Nazionale continuerà a sostenere con determinazione politiche fondate sul rafforzamento delle forze dell’ordine, sull’applicazione rigorosa delle leggi e sulla difesa del diritto dei cittadini a vivere in sicurezza”.