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Beccati

Aggressione a Cairo in corso Italia, identificati e denunciati dai Carabinieri tre uomini

Nell'ultimo weekend di maggio un gruppo di calciatori minorenni in giro per la città era stato infastidito da ubriachi, responsabili di aver danneggiato arredi di un hotel

carabinieri cairo val bormida

Cairo Montenotte. Identificati e denunciati tre uomini di nazionalità tunisina per l’aggressione ad alcuni minorenni e, successivamente, ai proprietari di una struttura ricettiva, che si è verificata a Cairo una settimana fa in corso Italia.

I fatti risalgono all’ultimo fine settimana di maggio, quando nel cuore della città tre stranieri alterati dall’alcol hanno iniziato a infastidire alcuni ragazzini di una squadra calcistica partecipante al Torneo internazionale della Cairese. Non solo, quando gli atleti si sono rifugiati nell’hotel “La Torre”, nei pressi di Porta Soprana, i tunisini hanno perseverato prendendosela anche con adulti, uno dei quali ha rimediato un pugno ed è stato accompagnato al Pronto soccorso del San Paolo dai militi della Croce bianca di Savona.

Nel tafferuglio sono anche volati sedie e tavolini, ai danni dei gestori dell’hotel che sono intervenuti per calmare gli animi. Gli aggressori sono poi fuggiti a piedi all’arrivo dei Carabinieri, scappando dal ponte Italia 61. I militari della stazione di Cairo sono riusciti a risalire all’identità dei tre uomini, che sono stati denunciati.

 

 

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