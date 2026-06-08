Aggressione a Cairo in corso Italia, identificati e denunciati dai Carabinieri tre uomini

Cairo Montenotte. Identificati e denunciati tre uomini di nazionalità tunisina per l’aggressione ad alcuni minorenni e, successivamente, ai proprietari di una struttura ricettiva, che si è verificata a Cairo una settimana fa in corso Italia.

I fatti risalgono all’ultimo fine settimana di maggio, quando nel cuore della città tre stranieri alterati dall’alcol hanno iniziato a infastidire alcuni ragazzini di una squadra calcistica partecipante al Torneo internazionale della Cairese. Non solo, quando gli atleti si sono rifugiati nell’hotel “La Torre”, nei pressi di Porta Soprana, i tunisini hanno perseverato prendendosela anche con adulti, uno dei quali ha rimediato un pugno ed è stato accompagnato al Pronto soccorso del San Paolo dai militi della Croce bianca di Savona.

Nel tafferuglio sono anche volati sedie e tavolini, ai danni dei gestori dell’hotel che sono intervenuti per calmare gli animi. Gli aggressori sono poi fuggiti a piedi all’arrivo dei Carabinieri, scappando dal ponte Italia 61. I militari della stazione di Cairo sono riusciti a risalire all’identità dei tre uomini, che sono stati denunciati.