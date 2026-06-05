ADM e Guardia di Finanza intercettano in porto oltre 107mila euro in contanti non dichiarati: il denaro nascosto anche in un peluche

Liguria. Nel corso delle quotidiane attività di contrasto al traffico illecito di valuta, il personale dell’Ufficio delle Dogane (ADM) di Genova – Reparto Viaggiatori di Ponte Andrea Doria – insieme ai militari e all’unità cinofila della Guardia di Finanza di Genova, ha intercettato 107.676,04 euro in contanti non dichiarati. I fondi sono stati rinvenuti tra gli effetti personali di alcuni passeggeri in partenza per il Marocco.

La normativa vigente (decreto legislativo 195/08 e successive modifiche) impone l’obbligo di dichiarazione doganale per il trasporto di valuta pari o superiore a 10.000 euro.

A seguito dei controlli, sono stati emessi: tre verbali con oblazione immediata (estinti con il pagamento contestuale di complessivi 2.637 euro) e un verbale di sequestro amministrativo (applicato su una somma di 35.059 euro)

L’operazione ha registrato un picco di criticità quando una passeggera è stata scoperta con 60.085 euro abilmente occultati all’interno di un pupazzo di peluche di Winnie the Pooh.

Considerate le modalità di occultamento e la sussistenza di specifici profili di rischio, le autorità hanno applicato le recenti disposizioni sul trattenimento temporaneo della valuta (articolo 3-bis del decreto legislativo 195/08). Oltre al sequestro della quota di legge, sono stati temporaneamente trattenuti ulteriori 25.026 euro per consentire i necessari accertamenti sulla provenienza del denaro.

Il brillante risultato è il frutto dell‘efficace sinergia tra l’analisi dei rischi svolta dal personale ADM, l’esperienza sul campo dei militari della Guardia di Finanza e l’apporto fondamentale del cash-dog dell’unità cinofila.