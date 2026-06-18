Addio al professor Renato Rossetti, anima del Falcone di Loano

La scomparsa del professor Renato Rossetti, avvenuta all’età di 76 anni a Pietra Ligure, ha suscitato profonda commozione tra generazioni di ex studenti, insegnanti e collaboratori che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Per oltre trent’anni storico vicepreside e docente di chimica dell’Istituto Falcone di Loano, Rossetti ha rappresentato molto più di una figura scolastica: è stato un autentico punto di riferimento umano ed educativo per migliaia di ragazzi.

In occasione del suo pensionamento, gli ex studenti lo avevano definito “Rossetti, uno di noi” e “l’anima del Falcone”. Parole che oggi risuonano ancora più vere, perché raccontano l’essenza di una persona che ha dedicato la propria vita alla crescita dei giovani, accompagnandoli nel difficile percorso verso l’età adulta.

Chi ha frequentato il Falcone conserva un ricordo vivido della sua presenza costante, della sua schiettezza, della sua capacità di comprendere immediatamente situazioni, problemi e fragilità. Indimenticabile la sua caratteristica “r” moscia nelle telefonate mattutine alle famiglie per verificare le assenze degli studenti. Dietro quella severità, però, si nascondeva una profonda attenzione verso ciascun ragazzo e il sincero desiderio di aiutarlo a trovare la strada giusta.

Per molti non è stato soltanto un professore, ma un educatore capace di ascoltare, comprendere e intervenire quando necessario. Numerosi studenti gli devono molto: grazie alla sua guida, molti hanno saputo superare momenti difficili e costruire un futuro migliore.

E come gli studenti erano soliti cantare a fine anno: “Rossetti uno di noi. L’anima del Falcone.” “Riposi in pace, professore. Il suo insegnamento continuerà a vivere nelle persone che ha contribuito a formare”.

Il professor Rossetti lascia la nipote Elena con il marito Andrea, gli adorati pronipoti Sebastiano, Edoardo e Rachele, le cognate Daniela ed Eliana, il caro Roberto e i parenti tutti. Nel febbraio del 2020 era invece scomparsa l’amata moglie, Graziella Sattin, anche le stimata professoressa.

I funerali si terranno venerdì 19 giugno, alle ore 15:00, con la celebrazione dei funerali presso la Basilica di San Nicolò a Pietra Ligure.