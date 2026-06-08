Ad Albisola torna a splendere “L’eco del mare” di Valter Boj, assessore Poggi: “Opera restituita alla comunità”

Albisola Superiore. È stata inaugurata ieri, domenica 7 giugno, sulla Passeggiata Montale la nuova installazione de ‘L’Eco del Mare’, l’opera realizzata dall’artista Valter Boj tornata a impreziosire il lungomare di Albisola dopo un accurato intervento di ricostruzione. L’installazione, composta da tronchi di cono in ceramica modellati al tornio dallo stesso Boj presso lo studio Ernan Design, era stata collocata sul lungomare nel 2004. Negli anni successivi, però, era stata oggetto di atti vandalici che ne avevano compromesso l’integrità. A restituirla alla comunità è stato il maestro Tino Canepa, che ha deciso di ricostruirla integralmente rispettando il progetto originale.

“Ho deciso di realizzare nuovamente l’opera, rimanendo fedele all’originale in ogni dettaglio, e di donarla al Comune di Albisola – ha dichiarato Canepa –. Sono felice di aver mantenuto la promessa che avevo fatto a Valter Boj. Oggi, grazie all’interessamento dell’Amministrazione Comunale e, in particolare, dell’Assessore Simona Poggi, l’opera è tornata a splendere e può essere ammirata da tutti”.

“Boj – afferma l’Assessore alla Cultura di Albisola Superiore Simona Poggi – ha saputo trasformare il colore in identità e il blu in un autentico linguaggio espressivo. Restituire alla comunità un’opera d’arte vandalizzata è un gesto profondo: un atto di cura, di rispetto e di fiducia. È il segno che la bellezza condivisa non si arrende e che ciò che appartiene a tutti merita di tornare a splendere”.

“Il Festival della Maiolica è un contenitore culturale rilevante sul territorio e questo riposizionamento artistico ne è la prova tangibile. Siamo felici che l’amministrazione comunale abbia voluto celebrare Valter Boj e la sua lunga carriera artistica rimettendo al suo posto questa importante opera, realizzata grazie al prezioso lavoro di Tino Canepa e della storica bottega Studio Ernan Design (Fondazione Museo della Ceramica di Savona ETS)”.

Valter Boj ha maturato la propria formazione artistica lavorando nella fabbrica di Lino Grosso, nello studio di Mario Anselmo e presso le Ceramiche San Giorgio, dove Giovanni Poggi gli insegnò a lavorare al tornio. Collaborò inoltre con Ernan Design e aprì un proprio studio ad Albisola, che divenne negli anni un punto di riferimento per numerosi artisti, tra cui Ugo Nespolo.