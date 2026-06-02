Ad Albenga torna la corsa del mare, evento benefico per l’ospedale Gaslini

Albenga. Il 28 giugno 2026 torna ad Albenga la Corsa del Mare, un appuntamento che unisce sport, divertimento e solidarietà. Una corsa/camminata aperta ad adulti e bambini, pensata per chi ama correre ma anche per chi desidera semplicemente trascorrere una mattinata all’aria aperta con la propria famiglia. Un evento che va oltre lo sport, perché l’intero ricavato sarà devoluto all’Istituto Gaslini di Genova per l’acquisto di macchinari destinati al reparto di neuro-oncologia.

La partenza sarà in Piazza De André, sul lungomare di Albenga, alle ore 9. Percorso adulti: 5 km, con percorsi dedicati ai bambini. Ma quest’anno c’è una novità! Grazie alla collaborazione con ASD Albenga Runners, partirà un programma di

allenamento dedicato proprio alla preparazione della Corsa del Mare.

E’ possibile iscriversi inquadrando il QR Code presente in locandina oppure contattando il 348 294 3188

Per informazioni sul programma di allenamento: info@albengarunners.it, 334 2032351.