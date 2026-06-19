Ad Albenga corso di formazione per la Polizia Locale: incontro dedicato a violenza di genere, bullismo e mediazione dei conflitti

Albenga. Quando si affrontano reati particolarmente delicati o situazioni che coinvolgono persone fragili, è fondamentale adottare il giusto approccio comunicativo, instaurare un rapporto di fiducia e utilizzare un linguaggio adeguato alle caratteristiche e alle esigenze dell’interlocutore.

Il Comando di Polizia Locale di Albenga presta da sempre particolare attenzione a questi aspetti e, per questo motivo, organizza periodicamente incontri formativi rivolti non solo ai propri operatori, ma anche agli agenti di altri Comandi di Polizia Locale del territorio.

Nella giornata di oggi, venerdì 19 giugno, si è svolto un incontro dedicato ai temi della violenza di genere, del bullismo, della mediazione dei conflitti e della comunicazione con i cittadini, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili e ai giovani.

Erano presenti gli agenti delle Polizie Locali di Albenga, Alassio, Vado Ligure, Imperia e Savona.

Tra i relatori il Commissario della Polizia Locale di Albenga, Gianluca Dagnino, che ha approfondito le modalità di comunicazione con le fasce deboli, portando l’esperienza maturata nel corso degli anni attraverso il progetto di educazione alla legalità nelle scuole. Un’iniziativa che affronta annualmente temi di grande attualità e rilevanza sociale, quali la legalità, il bullismo e il cyberbullismo, l’educazione stradale e la prevenzione delle truffe o come “difendersi” dai malintenzionati.

Sono intervenuti inoltre Laura Dagnino, presidente del Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi, che ha illustrato le corrette modalità di accoglienza e ascolto delle donne vittime di violenza di genere e dei ragazzi vittime di bullismo, e Roberto Bilotti, psicologo dell’Esercito e formatore della Scuola Interregionale di Polizia Locale.

L’incontro ha fornito agli operatori strumenti concreti e competenze utili per affrontare temi sensibili e relazionarsi in modo efficace con diverse tipologie di pubblico, contribuendo a rafforzare il ruolo della Polizia Locale come presidio di prossimità e punto di riferimento per la comunità.

Afferma l’assessore alla Polizia Locale del Comune di Albenga, Mauro Vannucci: “La Polizia Locale è sempre più un punto di riferimento per i cittadini e percorsi formativi come questo sono di fondamentale importanza. Il fatto che vengano organizzati ad Albenga e che il Commissario Dagnino sia tra i relatori dimostra come il nostro Comando rappresenti un riferimento anche per altre realtà del territorio. Imparare a rapportarsi nel modo corretto con le diverse categorie di cittadini – penso alle persone anziane, alle vittime di violenza o di bullismo, ai bambini e ai ragazzi – è fondamentale per instaurare quel rapporto di fiducia che consente di comprendere meglio i bisogni delle persone e offrire loro un supporto adeguato”.

Il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis afferma: “La presenza di agenti provenienti da numerosi Comandi di Polizia Locale della provincia e non solo è particolarmente significativa perché evidenzia una crescente sensibilità verso la formazione, non soltanto sotto il profilo tecnico, ma anche sotto quello comunicativo e relazionale. Affrontare temi delicati come la violenza di genere, il bullismo e la gestione dei conflitti è fondamentale per consentire agli operatori di rispondere in modo sempre più efficace e professionale alle esigenze dei cittadini, soprattutto quando si trovano ad assistere persone in situazioni di fragilità. Gli uomini e le donne delle Polizie Locali rappresentano sempre più un punto di riferimento per la comunità e, proprio per questo, è importante promuovere sempre più questi percorsi di formazione e preparazione”.