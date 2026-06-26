Ad Alassio rafforzata la rete di videosorveglianza urbana

Il Comune di Alassio ha recentemente completato una serie di interventi di potenziamento e aggiornamento del sistema di videosorveglianza urbana sul territorio comunale, con l’obiettivo di rafforzare i livelli di sicurezza urbana, migliorare il controllo del territorio e tutelare il patrimonio pubblico. Oltre al ripristino di alcune telecamere situate presso i Giardini Charlie Chaplin e presso Piazza della Libertà, sono stati realizzati tre nuovi siti di videoripresa strategicamente distribuiti sul territorio comunale.

In particolare, è stato realizzato un nuovo punto di videosorveglianza con una telecamera di lettura targhe ed una di contesto presso la rotatoria antistante la stazione ferroviaria, nodo ad alta intensità di traffico veicolare e pedonale, al fine di migliorare la sicurezza della circolazione, prevenire situazioni di pericolo e supportare eventuali attività di controllo in un’area particolarmente frequentata.

Un’ulteriore telecamera a doppia ottica è stata installata presso l’ingresso del cimitero comunale, area sensibile per la tutela del patrimonio pubblico e per la prevenzione di eventuali atti vandalici o comportamenti non conformi al decoro del luogo.

Infine, è stato attivato un nuovo sito di ripresa nei pressi della discoteca “Le Vele”, con l’obiettivo di sorvegliare con particolare attenzione quest’area e garantire un maggiore controllo nelle fasi di afflusso e deflusso del pubblico, nonché di contrastare eventuali attività illecite.

Ulteriori interventi di rinnovo tecnologico e di incremento della sicurezza sono stati effettuati su una molteplicità di siti di videoripresa e infrastrutture di comunicazione.

Le immagini raccolte dal sistema di videosorveglianza cittadina sono collegate in tempo reale al Comando della Polizia Locale, ai Carabinieri e alla Polizia di Stato, con l’obiettivo di garantire efficace controllo del territorio e un tempestivo intervento in caso di situazioni di criticità.

Gli interventi sono stati realizzati utilizzando risorse di bilancio comunale per un importo pari a oltre 34.600 euro esclusa IVA, destinati al miglioramento dell’infrastruttura tecnologica e al potenziamento del sistema integrato di videosorveglianza.

L’assessore all’Informatica del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti, dichiara: “La sicurezza delle persone, il presidio delle aree considerate più critiche e la tutela del patrimonio pubblico sono priorità assolute della nostra Amministrazione Comunale e con questi interventi proseguiamo dunque nel percorso di aggiornamento e implementazione del sistema di videosorveglianza urbana, con una particolare attenzione ai punti più sensibili del nostro territorio, nell’ottica di rendere Alassio sempre più sicura e monitorata”.

“Con questi nuovi interventi, il sistema di videosorveglianza comunale raggiunge complessivamente la somma considerevole di 176 inquadrature collegate con le Forze dell’Ordine, contribuendo così a una rete di controllo capillare a tutela della sicurezza urbana”.