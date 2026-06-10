Acqua salata ad Andora, arrivano i rimborsi per i cittadini: accordo tra Rivieracqua e associazioni dei consumatori

Andora. A quasi 3 anni di distanza dalla storica “via crucis” dell’acqua salata ad Andora, questa mattina – in Comune – è stato presentato e sottoscritto un importante protocollo di conciliazione tra Rivieracqua S.p.A. e le principali Associazioni dei Consumatori liguri operanti nelle province di Imperia e Savona, finalizzato alla gestione condivisa delle istanze di ristoro relative al servizio idrico integrato nel Comune di Andora.
Il protocollo introduce una procedura conciliativa rivolta alle utenze del Comune di Andora che, negli anni 2022 e 2023, sono state interessate da eventi siccitosi con fenomeni di compromissione della qualità dell’acqua destinata al consumo umano e conseguenti ordinanze comunali limitative dell’utilizzo della risorsa idrica. All’interno del medesimo protocollo trovano convergenza anche le diverse posizioni sul corrispettivo di depurazione per gli effetti dell’infrazione europea del 2017. La procedura consentirà agli utenti di Andora interessati di presentare le proprie richieste attraverso le Associazioni firmatarie, secondo modalità definite e tempi certi, favorendo un approccio improntato a semplificazione, trasparenza e gestione condivisa delle posizioni.
I rimborsi, definisce il protocollo, saranno proporzionati ai consumi e al momento sono ammesse alla procedura le utenze domestiche, mentre per le utenze commerciali la situazione è ancora in fase di analisi. I cittadini andoresi che vorranno aderire al protocollo di intesa sottoscritto con Rivieracqua potranno rivolgersi alle associazioni di categoria degli Utenti.
Assoutenti, grazie allo spazio messo a disposizione dal Comune di Andora, sarà a disposizione con uno sportello presso Palazzo Tagliaferro, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18, già a partire da domani (11 giugno).
“Mi congratulo con Assoutenti, con il presidente Furio Truzzi e le associazioni coinvolte per questo risultato, frutto di un lavoro lungo e complesso che il Comune ha condiviso e sostenuto fin dall’inizio e che in parte ristora i disservizi patiti da imprese e cittadini – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis – L’apertura manifestata oggi dalla nuova gestione di Rivieracqua conferma la fondatezza delle ragioni dei cittadini, del Comune e di Assoutenti, che in tutti questi anni hanno sostenuto le istanze degli utenti”.
“Parallelamente – prosegue Demichelis – l’Amministrazione comunale ha lavorato per evitare che una situazione simile potesse ripetersi. Oggi Andora gode di maggiori certezze nell’approvvigionamento idrico, grazie alle opere finanziate per 4 milioni di euro dal Comune e realizzate da Rivieracqua, che hanno consentito il collegamento al nuovo acquedotto del Roja, rafforzando la rete a servizio del territorio. A queste si stanno aggiungono le opere che ATO e Rivieracqua stanno completando sul territorio, finanziate con fondi PNRR”.
Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente di Assoutenti Liguria Furio Truzzi che con Onda Ligure consumo e ambiente, ha seguito il caso Andora insieme al Comitato Acqua Cara Bolletta.
“Ha vinto la cultura del dialogo. Le associazioni dei consumatori esprimono soddisfazione per l’accordo di conciliazione raggiunto con Rivieracqua S.p.A., che rappresenta un risultato concreto e significativo a tutela dei cittadini utenti del servizio idrico – ha dichiarato il presidente Truzzi – L’intesa apre la strada a forme di ristoro effettivo, confermando che il dialogo costruttivo tra gestori e associazioni rappresentative può produrre risultati tangibili senza necessariamente ricorrere a percorsi giudiziali lunghi e incerti”.
A seguire la vicenda è stato anche l’avvocato Giulio Muzio responsabile idrico nazionale di Assoutenti, che aveva vinto la prima causa con il Giudice di Pace dottoressa Traverso. “Nel protocollo – spiega il legale – viene indennizzata parte della quota del servizio di depurazione che era deficitario, vi è la restituzione di quanto pagato per l’approvvigionamento idrico nei periodi di acqua salata e anche la valorizzazione del disagio patito in quel periodo”. L’avvocato Muzio ha voluto ringraziare anche la portavoce del comitato “Acqua Cara in Bolletta” Sabrina Grassa per il suo contributo.
La “via crucis” dell’acqua salata e la vicenda giudiziaria
Il 28 luglio del 2023, il corteo delle associazioni – Assoutenti, Onda ligure Consumo Ambiente e Comitato Acqua Cara in Bolletta Andora – era partito davanti al dissalatore di via Risorgimento, per protestare contro la crisi idrica che ormai da oltre un anno tormentava Andora. Un corteo che aveva sfilato per la città e che, ad un certo punto, aveva anche bloccato l’Aurelia, tra slogan e striscioni.
Dal punto di vista giudiziario, invece, a dicembre dello scorso anno era arrivato il pronunciamento del Tribunale di Savona sul caso dell’acqua salata.. Con la sentenza depositata il 23 dicembre scorso, il giudice d’appello aveva rigettato quasi integralmente il ricorso di Rivieracqua, confermando la decisione del Giudice di Pace che aveva riconosciuto la responsabilità contrattuale del gestore per la fornitura di acqua priva dei requisiti di potabilità in diversi periodi tra il 2022 e il 2023.