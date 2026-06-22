A6, tamponamento tra due veicoli: tre feriti e soccorsi mobilitati

Altare/Carcare. Tamponamento tra due veicoli questo pomeriggio, lunedì 22 giugno, sulla A6 tra bivio A6/A10 Savona e Altare, direzione Torino (al chilometro 122+500).

Per cause ancora da accertare le due autovetture si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco oltre che al Nucleo Operativo autostrade e due ambulanze: una della Croce Rossa di Quiliano e l’altra della Sezione Savona Oro Mare.

Tre i feriti che dopo aver ricevuto le prime cure sul posto sono stati trasportati in codice giallo al San Paolo di Savona per effettuare gli accertamenti del caso.

Non si registrano particolari criticità alla viabilità, rallentamenti per 1km.