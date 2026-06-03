A Savona la consegna della cittadinanza onoraria per ius soli. E poi un pomeriggio di festa e giochi per festeggiare un anno di letture in classe

Savona. Un pomeriggio di festa e di giochi per concludere il percorso di letture, laboratori e creatività che è stato sviluppato durante l’anno scolastico e che è stato reso possibile dalle progettualità di “Semi di Futuro 0-6”. E’ una parte essenziale delle attività che rendono Savona una delle “Città dell’Educazione” grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione De Mari, alla collaborazione del Comune di Savona e all’azione di tante realtà Associative e del Terzo Settore che hanno condiviso la stessa cura, la stessa attenzione e la stessa visione educativa per le bambine e i bambini della nostra città.

Lo stesso giorno alle ore 15 nel Palazzo Comunale il sindaco Marco Russo insieme con l’Assessore Gabriella Branca alla Cittadinanza attiva riconosceranno la cittadinanza onoraria per Ius Soli ai 117 bambini nati a Savona nel periodo 2023-2024 da genitori stranieri regolarmente residenti in città.

La data scelta è quella della festa per ‘Semi di Futuro’, in modo che, dopo la cerimonia, i nuovi cittadini savonesi siano accolti da una merenda e dai giochi in piazza.

“E’ la seconda volta – dice l’Assessore Branca – che procediamo con la consegna di questi attestati. E’ sempre un momento commovente e, in questo momento, particolarmente significativo”.

Tornando alla festa, bambini e bambine, famiglie e scuole, insegnati, operatori culturali e volontari, si ritroveranno, dunque, giovedì 4 giugno dalle 16 alle 19 per raccontare alla città la bellezza di quel percorso fatto di storie, carta, mani in pasta e sorrisi.

Ai Giardini di via Verdi dalle 16 alle 17, in via Manzoni e in piazza Sisto IV dalle 16 alle 18 saranno allestiti laboratori creativi a cura di Scuola di carta APS-Auser, FISM, Cooperativa Koiné, Museo della Ceramica, Apres la Nuit-Spazio Selvatico; ci saranno i giochi del Ludobus di Progetto Città e una merenda offerta dal Comune.

Operatori dei patronati saranno, invece, a disposizione dei genitori per fornire informazioni sui diritti dei lavoratori e sulle opportunità per sostenere i costi dei servizi per l’infanzia.

Alle 18, tutti nel cortile del Liceo Chiabrera Martini, con ingresso da via Manzoni, per il saluto delle autorità e lo spettacolo Il Gigante Egoista a cura dei Cattivi Maestri.

“Questa giornata è simbolo di un cammino che stiamo facendo come città – afferma la vicesindaca e Assessore alle Politiche Educative Elisa Di Padova – Siamo una comunità che mette al centro l’infanzia, con cura e visione condivise e si prepara a sviluppare altri progetti e azioni per costruire un vero sistema Zero-Sei nel Savonese. Invitiamo tutte le bambine e i bambini a partecipare con le loro famiglie, anche coloro che non sono ancora iscritti ai nostri servizi educativi sono i benvenuti. Sarà un modo per conoscerci e riconoscerci”.

In parallelo, con questo scopo, si sono sviluppate le attività di formazione congiunta che hanno coinvolto, durante gli ultimi tre anni scolastici ed educativi, educatori e insegnati dei Nidi d’Infanzia e della Scuola per l’infanzia statale e paritaria.